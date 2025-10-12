Ζελένσκι: Οι ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν στην περιοχή της Ζαπορίζια

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι η ουκρανική αντεπίθεση σημείωσε πρόοδο τόσο στη νότια περιοχή της Ζαπορίζια όσο και σε τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ - το επίκεντρο των συγκρούσεων - όπου το Κίεβο έχει αναφέρει επιτυχίες.

Το Κίεβο υποστηρίζει εδώ και αρκετές εβδομάδες ότι οι δυνάμεις του έχουν προχωρήσει γύρω από την πόλη Ντομπροπίλια, κοντά στο κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης του Ποκρόφσκ, έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών στρατευμάτων που προελαύνουν αργά δυτικά μέσω της περιοχής του Ντονέτσκ.

Στην καθιερωμένη νυχτερινή του ομιλία, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέγραψαν κέρδη άνω των τριών χιλιομέτρων νοτιότερα, στην περιοχή Ζαπορίζια.

«Αυτή τη στιγμή, οι ουκρανικές μονάδες συνεχίζουν τις αντεπιθετικές τους ενέργειες κοντά στη Ντομπροπίλια, αλλά και σε άλλους τομείς - ιδιαίτερα στην περιοχή Ζαπορίζια, κοντά στο Ορίχιβ», δήλωσε.

«Εκεί, οι δυνάμεις μας έχουν προχωρήσει - σήμερα περισσότερα από τρία χιλιόμετρα.»

Το 24ο Ξεχωριστό Τάγμα Εφόδου του ουκρανικού στρατού ανέφερε, μέσω Telegram, ότι μαζί με μια άλλη μονάδα έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το χωριό Μάλι Στσερμπάκι, ανάμεσα στο Ορίχιβ και τον ποταμό Ντνίπρο.

Ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δεν έκανε αναφορά στην ουκρανική προέλαση ή στο αν το Μάλι Στσερμπάκι άλλαξε χέρια. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ουκρανικά στρατεύματα και εξοπλισμό στην περιοχή Ζαπορίζια, συμπεριλαμβανομένου του χωριού Νοβοαντρίβκα, κοντά στο Μάλι Στσερμπάκι και στο Ορίχιβ.

Η Ουκρανία και η Ρωσία δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα αντικρουόμενες εκθέσεις για την κατάσταση κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, που εκτείνεται σε μήκος 1.250 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ανώτατο διοικητή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε ανώτερους αξιωματικούς ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους φέτος και διατηρούν το στρατηγικό πλεονέκτημα σε όλα τα σημεία της πρώτης γραμμής.

Μια μέρα αργότερα, ο Ζελένσκι απάντησε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προκαλούν βαριές απώλειες στα ρωσικά στρατεύματα κοντά στη Ντομπροπίλια και «αμύνονται προς όλες τις άλλες κατευθύνσεις».