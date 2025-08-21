Ζελένσκι: Οι νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας αποδεικνύουν προσπάθεια Πούτιν να αποφύγει ειρηνευτικές συνομιλίες

Η μαζική νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας σε στόχους σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας αποδεικνύει ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει τις συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, σημείωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τώρα τα μηνύματα από τη Ρωσία είναι, για να είμαι ειλικρινής, απλά ανάρμοστα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία.

Last night, the Russian army set one of its insane anti-records. They targeted civilian infrastructure facilities, residential buildings, and our people.



Several cruise missiles were lobbed against an American-owned enterprise in Zakarpattia. It was a regular civilian business,…

Πούτιν σε Ουκρανία: Παραδώστε το Ντονμπάς, όχι ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα, αλλιώς συνέχιση πολέμου

Να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τις δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις εκτός της χώρας είναι αυτά τα οποία απαιτεί από την Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας.

Τα παραπάνω αναφέρει το Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές που έχουν γνώση επί του θέματος. Υπενθυμίζεται, ότι ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, την Παρασκευή, για την πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ και η σχεδόν τρίωρη κλειστή συνάντησή τους αφορούσε τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι η συνάντηση θα ανοίξει, ελπίζουμε, τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν.

Στην πιο λεπτομερή ρωσική αναφορά μέχρι σήμερα σχετικά με την πρόταση του Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής, το Reuters μπόρεσε να σκιαγραφήσει τα βασικά σημεία του τι θα ήθελε το Κρεμλίνο να περιλαμβάνει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό ενός πολέμου κατά τον οποίο έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που έθεσε τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία –που αποτελούν το Ντονμπάς– καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στο νότο.