Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος έως τον Ιούνιο - Ζελένσκι: Όχι συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει διορία να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία έως τον Ιούνιο. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ θα ασκήσει πιέσεις σε Ρωσία και Ουκρανία προκειμένου να υπάρξει συμφωνία.

Τα παραπάνω σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, όπως μετέδωσε το Associated Press.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν οι πλευρές να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πιέσεις ακριβώς με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ζελένσκι, του οποίου οι δηλώσεις του τέθηκαν υπό εμπάργκο έως το πρωί του Σαββάτου.

Από πλευράς του, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «η Ουκρανία δεν θα στηρίξει συμφωνίες που την αφορούν χωρίς να έχει συμμετοχή» στις συνομιλίες.

Και σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανώς στο Μαϊάμι, σε μια εβδομάδα».

Τραμπ: Είμαι ικανοποιημένος για την πορεία των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι σε εξέλιξη, συνεπώς, κάτι θα μπορούσε να γίνει ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, σημείωσε ότι υπήρξαν «πολύ καλές συνομιλίες σήμερα, σε σχέση με Ρωσία-Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί πως θα σταματούσε τον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 μετά την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο η υπόσχεση αυτή έχει μείνει ανεκπλήρωτη.

Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μέχρι τον Μάρτιο, αν και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Μεταξύ άλλων, οι πηγές ανέφεραν πως συζητήθηκε η προοπτική να διεξαχθούν ταυτόχρονα τον Μάιο εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία για την έγκριση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι οδήγησε μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και σε μια δέσμευση ότι θα συνεχιστούν σύντομα οι συζητήσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση ενδέχεται να διεξαχθεί στις ΗΠΑ.