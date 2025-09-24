«Ο Θεός έσωσε τον Τραμπ από τη δολοφονία» είπε, μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ενώ δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει πως «πρέπει να σταματήσουν τον Πούτιν, αλλιώς θα το πληρώσουν και μετά θα υποφέρουν».

«Σταματήστε τη Ρωσία και τον Πούτιν τώρα, ή υποφέρετε και πληρώστε αργότερα»

«Ο Πούτιν θα συνεχίσει να οδηγεί τον πόλεμο προς τα εμπρός, ευρύτερο και βαθύτερο... Η Ουκρανία είναι μόνο η πρώτη. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν ήδη σε όλη την Ευρώπη», ήταν το μήνυμα του Ζελένσκι στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Προέτρεψε δε τους ηγέτες να δράσουν τώρα και να αποφύγουν να υποφέρουν από μεγαλύτερη, ενδυναμωμένη ρωσική επιθετικότητα αργότερα.

«Τα γεγονότα είναι απλά, το να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο τώρα και στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού εξοπλισμών είναι φθηνότερο από το να χτίσουμε υπόγεια νηπιαγωγεία ή τεράστια καταφύγια για κρίσιμες υποδομές αργότερα. Το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο από το να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε κάθε λιμάνι και κάθε πλοίο από τρομοκράτες με θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το να σταματήσουμε τη Ρωσία τώρα είναι φθηνότερο από το να αναρωτιόμαστε ποιοι θα είναι οι τουρίστες που θα δημιουργήσουν ένα απλό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που θα μεταφέρει πυρηνική κεφαλή».

Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα, κατέληξε.

«Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας, μόνο ισχυροί φίλοι με όπλα»

Ο Ουκρανός ηγέτης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας στους συγκεντρωμένους ηγέτες: «Μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας».

Χρησιμοποιώντας έναν ρεαλιστικό τόνο, προειδοποιεί τη Γενική Συνέλευση ότι μόνο η βία μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη.

«Τα όπλα αποφασίζουν ποιος επιβιώνει. Εξοχότατε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί πλήρως εκτός αν έχετε ισχυρούς φίλους που είναι πραγματικά πρόθυμοι να το υπερασπιστούν. Και ακόμη και αυτό δεν λειτουργεί χωρίς όπλα».

«Η τρέλα συνεχίζεται»

Παράλληλα, τόνισε ότι καθώς «ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μου συνεχίζεται, άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα».

«Ωστόσο, δεν υπάρχει εκεχειρία επειδή η Ρωσία αρνείται», λέει.

«Η Ρωσία απήγαγε χιλιάδες παιδιά από την Ουκρανία και έχουμε φέρει πίσω μερικά από αυτά και ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν, αλλά πόσο καιρό θα χρειαστεί για να τα φέρουμε όλα πίσω;»

Ο Ζελένσκι είπε ότι η «τρέλα συνεχίζεται», καθώς λέει ότι 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο και μόνο τέσσερα καταρρίφθηκαν.

«Ευτυχώς, δεν ήταν Shahed ή ακόμα χειρότερα, διαφορετικά τα αποτελέσματα θα ήταν φρικτά», προσθέτει.

«Η Εσθονία έπρεπε να συγκαλέσει συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας για πρώτη φορά στην ιστορία επειδή ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν σκόπιμα στον εναέριο χώρο της».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είπε χθες πως πιστεύει ότι πίστευε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακαταλάβει όλα τα κατεχόμενα εδάφη.

«Εξοχότητες, χθες, ο Πρόεδρος Τραμπ στεκόταν εδώ στην αίθουσα του και ο Θεός τον έσωσε από μια απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ένας πυροβολισμός έπεσε από ένα τουφέκι και μόλις μισό, μόλις ένα κλάσμα της ίντσας του έσωσε τη ζωή».

«Ζούμε την πιο καταστροφική κούρσα εξοπλισμών στην ανθρώπινη ιστορία»

Τα όπλα εξελίσσονται ταχύτερα από την ικανότητά μας να αμυνθούμε, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Τώρα, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που ξέρουν πώς να σκοτώνουν επαγγελματικά χρησιμοποιώντας drones», τόνισε.

«Παλιότερα μόνο οι ισχυρότερες χώρες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν drones επειδή ήταν ακριβά και πολύπλοκα, τώρα ακόμη και τα απλά drones μπορούν να πετάξουν χιλιάδες χιλιόμετρα.

«Η πολεμική τεχνολογία δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη γεωγραφία, τώρα αναδιαμορφώνεται».

Παράλληλα, είπε ότι ο κόσμος κινείται πολύ αργά για να προστατευτεί και προειδοποιεί ότι τα όπλα κινούνται γρήγορα.

«Είναι μόνο θέμα χρόνου πριν τα drones πολεμήσουν drones, επιτεθούν σε κρίσιμες υποδομές και στοχεύσουν ανθρώπους μόνα τους», λέει.

«Πλήρως αυτόνομα και χωρίς ανθρώπινη εμπλοκή εκτός από τους λίγους που ελέγχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

«Ζούμε τώρα τον πιο καταστροφικό αγώνα εξοπλισμών στην ανθρώπινη ιστορία, επειδή αυτή τη φορά περιλαμβάνει τεχνητή νοημοσύνη».