Ζελένσκι: Ο κόσμος δεν θέλει να περιμένει μέχρι τις 8 Μαΐου για κατάπαυση του πυρός

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα (28/04) ότι ο κόσμος δεν θέλει να περιμένει μέχρι τις 8 Μαΐου για να ισχύσει για λίγες μόνο ημέρες η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι στη βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι: «Για κάποιο λόγο, όλοι πρέπει να περιμένουν τις 8 Μαΐου και μόνο τότε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για να εξασφαλιστεί η ηρεμία για τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της παρέλασης».

We in Ukraine never wanted a single second of this war. Back on March 11, we responded positively to the American proposal for a full ceasefire. We made our own proposal to Russia – bilaterally – to halt strikes at least on civilian targets. We also proposed making the Easter… pic.twitter.com/Tp9EiF0yFp