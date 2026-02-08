Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για την Ουκρανία οι ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας

Οι ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας είναι ένας νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας, επειδή ο ενεργειακός τομέας είναι μία πηγή εσόδων για την παραγωγή όπλων, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν έχουμε να επιλέξουμε αν θα βομβαρδίσουμε έναν στρατιωτικό στόχο ή την ενέργεια. Αυτός (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν) πουλάει αυτή την ενέργεια. Πουλάει πετρέλαιο. Έτσι, είναι η ενέργεια ή είναι ένας στρατιωτικός στόχος; Ειλικρινά είναι το ίδιο πράγμα», έγραψε ο Ζαελένσκι στο X.

«Είτε κατασκευάζουμε όπλα και βομβαρδίζουμε τα όπλα τους ή βομβαρδίζουμε την πηγή των χρημάτων τους που πολλαπλασιάζονται. Και η πηγή, είναι ο ενεργειακός τομέας τους… Όλα αυτά είναι ένας νόμιμος στόχος για εμάς» πρόσθεσε.