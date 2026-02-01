Ζελένσκι: Νέα τριμερής στο Άμπου Ντάμπι - Έτοιμη για ουσιαστική συζήτηση η Ουκρανία

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ουσιαστική συζήτηση και μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας φέρει πιο κοντά σε έναν πραγματικό και αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας πως την προσεχή Τετάρτη (04/02) και Πέμπτη (05/02) θα πραγματοποιηθεί νέα τριμερή συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι.

Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026

«Η Ρωσία προσπαθεί να διαταράξει την εφοδιαστική μας αλυσίδα»

Η Ρωσία προσπαθεί να διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα και τις συνδέσεις μεταξύ πόλεων και κοινοτήτων μέσω των επιθέσεων με drones, βόμβες και πυραύλους, δήλωσε νωρίτερα σε ανάρτησή του.

«Την τελευταία εβδομάδα, η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερα από 980 drones επίθεσης, σχεδόν 1.100 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και δύο πυραύλους κατά της Ουκρανίας», έγραψε στο X.

«Καταγράφουμε τις προσπάθειες της Ρωσίας να καταστρέψει την εφοδιαστική αλυσίδα και τις συνδέσεις μεταξύ πόλεων και κοινοτήτων. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο παραμένει η ανάγκη προστασίας του εναέριου χώρου».