Ζελένσκι: Να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος αλλά η ειρήνη να είναι διαρκής

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ο Ουκρανός πρόεδρος.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.

Μια μέρα νωρίτερα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η «απόφαση» των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν στην Ουκρανία «εγγυήσεις ασφαλείας» για να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι «ιστορική».

«Εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής δουλειάς μας, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ πρακτικές, να παρέχουν προστασία στο έδαφος, στους αιθέρες και στη θάλασσα, και πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τηλεδιάσκεψη με το «συνασπισμό των προθύμων» συμμάχων του Κιέβου.