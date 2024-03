Σύνοδος για τη Δημοκρατία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Τετάρτη τους παγκόσμιους ηγέτες να εργαστούν την επαναφορά της Διεθνούς Τάξης που βασίζεται σε κανόνες, αντιστεκόμενοι στη ρωσική χρήση βίας.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του στην παγκόσμια διάσκεψη για τη Δημοκρατία που φιλοξενείται στη Νότια Κορέα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πολλά έθνη και περιοχές του κόσμου θα επωφεληθούν από την αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου.

«Μαζί πρέπει να κάνουμε τη δύναμη που έχει τρελαθεί να επιστρέψει στους κανόνες και να κάνουμε τους κανόνες να λειτουργήσουν ξανά», δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία, μια πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με στόχο να συζητηθούν τρόποι για να σταματήσει η οπισθοδρόμηση της Δημοκρατίας και η διάβρωση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών.

At the third Summit for Democracy, I emphasized that the world is now betting more on force than rules.



Force and rules, however, are not mutually exclusive. Rules must be enforced. Force must be limited by rules.



Ukraine's Peace Formula proposes a balance between the two.

