Ζελένσκι: Μπορούμε να βοηθήσουμε την Πολωνία να αναπτύξει τεχνολογία κατά των drones

Η Ουκρανία μπορεί να βοηθήσει την Πολωνία να αναπτύξει τεχνολογία κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Βαρσοβία, καθώς ο ίδιος και ο Πολωνός ομόλογος του Κάρολ Ναβρότσκι τόνισαν την κοινή θέση των χωρών τους σε θέματα ασφαλείας.

Η Πολωνία είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, αλλά με την εχθρότητα απέναντι στους μετανάστες να αυξάνεται στην Πολωνία και τα ακροδεξιά κόμματα να λένε ότι η Βαρσοβία ξεπέρασε τα όρια στην υποστήριξη του Κιέβου, οι σχέσεις μεταξύ των δύο γειτόνων έχουν γίνει πιο τεταμένες.

«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία διαβουλεύσεις σχετικά με την άμυνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» δήλωσε ο Ζελένσκι κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Γνωρίζουμε πώς να αμυνθούμε από κάθε τύπο ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον των γειτόνων μας, εναντίον της Πολωνίας και άλλων εθνών».

Ο ίδιος είπε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να προσφέρει συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, προσθέτοντας ότι προσκάλεσε τον Ναβρότσκι να επισκεφθεί την Ουκρανία για να δει τις δυνατότητες παραγωγής της χώρας στον αμυντικό τομέα.

Η ανάπτυξη της άμυνας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει γίνει κύρια προτεραιότητα για τις χώρες της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ μετά την εισβολή περίπου 20 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τον Σεπτέμβριο και το κύμα άλλων περιστατικών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Δανία και η Γερμανία.

Τον Σεπτέμβριο ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε ότι Ουκρανοί στρατιώτες και μηχανικοί θα εκπαιδεύσουν Πολωνούς συναδέλφους τους σε μια κοινή ομάδα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Ναβρότσκι είπε ότι η επίσκεψη του Ζελένσκι δείχνει την κοινή θέση της Ουκρανίας και της Πολωνίας στα ζητήματα ασφαλείας και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η Βαρσοβία θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια ανταλλαγή μαχητικών αεροσκαφών Mig-29 με τεχνολογία κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία.