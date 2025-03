Ζελένσκι: Το Κρεμλίνο παραπλανεί υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο

Σε συνέντευξή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιοδικό Time υποστήριξε ότι, το Κρεμλίνο έχει καταφέρει να επηρεάσει υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, διαδίδοντας παραπλανητικές αφηγήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφήνοντας με τη δήλωσή του αυτή αιχμές κατά της Ρωσίας και της Αμερικής.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του τόνισε χαρακτηρίστηκα: «Πιστεύω ότι η Ρωσία επηρέασε κάποια μέλη της ομάδας του Λευκού Οίκου μέσα από τη διασπορά πληροφοριών. Το μήνυμα που πέρασαν στους Αμερικανούς ήταν πως οι Ουκρανοί δεν επιθυμούν να τελειώσει ο πόλεμος, και ότι πρέπει να τους ασκηθεί πίεση».

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης, στην έντονη αντιπαράθεση που είχε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, περιγράφοντας το επεισόδιο ως μια στιγμή υπεράσπισης της εθνικής αξιοπρέπειας.«Εκείνη τη στιγμή δεν ένιωθα ότι ήμασταν σύμμαχοι ή ότι υπήρχε στάση συμμαχίας. Σ’ εκείνη τη συζήτηση, υπερασπιζόμουν την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας», ανέφερε.

Σχετικά με τη στάση της Ουάσιγκτον στον πόλεμο επισημάνθηκε στον Ζελένσκι πως η διπλωματία των ΗΠΑ μοιάζει να προσφέρει «καρότο» μόνο προς τη Ρωσία, ενώ στην Ουκρανία αντιστοιχεί το «μαστίγιο». Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απάντησε σκωπτικά: «Αν το καρότο είναι δηλητηριασμένο, τότε δόξα τω Θεώ».

Exclusive: Zelensky on his talks with Trump about ending the Ukraine War https://t.co/aMc5OhuJxf pic.twitter.com/zWLNpq3ty8