Ζελένσκι: Κίνα, Ινδία, Λατινική Αμερική και Αφρική να συμμετάσχουν στο ειρηνευτικό σχέδιο

Τη συμμετοχή της Κίνας, της Ινδίας αλλά και χωρών από Λατινική Αμερική και Αφρική, στο ειρηνευτικό σχέδιο που προτείνει το Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε πως επιθυμεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κίεβο με αφορμή την πρώτη επέτειο της εισβολής της Μόσχας, ο Ζελένσκι πρότεινε τη διοργάνωση συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή των ηγετών της Λατινικής Αμερικής και δήλωσε ότι το Κίεβο θα πρέπει να λάβει μέτρα για την οικοδόμηση σχέσεων με τις αφρικανικές χώρες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι είναι ανοιχτός στο να εξετάσει μέρη του σχεδίου εκεχειρίας 12 σημείων της Κίνας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στη χώρα του.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο κείμενο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στο έγγραφο αυτό, «μου φαίνεται ότι υπάρχει σεβασμός της εδαφικής μας ακεραιότητας, πράγματα που αφορούν την ασφάλεια. Πρέπει να συνεργαστούμε με την Κίνα σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι η Κίνα αποκάλυψε τις σκέψεις της. Η Κίνα άρχισε να μιλάει για την Ουκρανία και αυτό δεν είναι κακό».

Ακόμη, εκτίμησε ότι η νίκη ενάντια στην Ρωσία είναι δυνατή αυτό το έτος, εάν οι δυτικοί της εταίροι τηρήσουν τον λόγο τους για στρατιωτική βοήθεια.

«Εάν οι εταίροι τηρήσουν τον λόγο τους και σεβαστούν τις προθεσμίες, μας περιμένει μια αναπόφευκτη νίκη (...) Την θέλω πραγματικά φέτος», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου κατά την πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

Επιπλέον, παρότρυνε τον πρόεδρο του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ να αυξήσει την ταχύτητα των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία.

Προηγουμένως, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, δήλωσε ότι «η Ουκρανία θα αντισταθεί, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, και η Ουκρανία θα νικήσει. Ο Πούτιν θα χάσει πολύ νωρίτερα από ό,τι νομίζει».

Παράλληλα, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα του, υπογράμμισε ότι οποιεσδήποτε νέες ειρηνευτικές προτάσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα αιτήματα που διατυπώνονται σε ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο Μιχάιλο Ποντόλιακ δήλωσε ότι οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να περιλαμβάνει την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας του 1991.

Ο πολιτικός σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε τις παρατηρήσεις του αφού η Κίνα παρουσίασε ένα σχέδιο 12 σημείων για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Αναφερόταν στα σύνορα της Ουκρανίας κατά τη στιγμή της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

«Οποιοδήποτε "ειρηνευτικό σχέδιο" μόνο με κατάπαυση του πυρός και, ως αποτέλεσμα, μια νέα γραμμή οριοθέτησης και συνεχή κατοχή ουκρανικών εδαφών δεν αφορά την ειρήνη, αλλά το πάγωμα του πολέμου, μια ουκρανική ήττα, (και) τα επόμενα στάδια της γενοκτονίας της Ρωσίας», έγραψε στο Twitter. «Η θέση της Ουκρανίας είναι γνωστή - η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα του 1991».

Any "peace plan" with ceasefire only and, as a result, a new delimitation line and continued occupation of 🇺🇦 territory isn’t about peace, but about freezing the war, 🇺🇦 defeat, next stages of 🇷🇺 genocide.

🇺🇦 position is known - the withdrawal of 🇷🇺 troops to the borders of 1991