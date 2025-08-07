Ζελένσκι: Το Κίεβο καθόρισε προτεραιότητες για «βαθιά πλήγματα» μέσα στη Ρωσία

Ευρεία σύσκεψη με τη στρατιωτική ηγεσία και εκπροσώπους των δυνάμεων ασφαλείας της Ουκρανίας πραγματοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την προτεραιοποίηση επιθέσεων «βαθέος πλήγματος» σε στόχους εντός της Ρωσίας. Όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στο Facebook, οι επιθέσεις αυτές αποτελούν «δίκαιες απαντήσεις στις ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών εδαφών».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), ο υπουργός Άμυνας και ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, παρουσιάστηκαν στοιχεία για την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων σε βάθος εντός ρωσικού εδάφους.







«Οι εκπρόσωποί μας ανέλυσαν την έκταση των ζημιών που έχουν προκληθεί στη Ρωσία, τη σχέση κόστους-αποτελέσματος των επιθέσεων και την επίδρασή τους στη στρατιωτική μηχανή του επιτιθέμενου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, βασικό ζητούμενο παραμένει η ενίσχυση της απόδοσης των επενδύσεων της χώρας σε όπλα μεγάλης εμβέλειας. «Είναι σημαντικό η ισορροπία μεταξύ της επένδυσής μας σε διάφορους τύπους τέτοιων όπλων και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουμε να γίνεται όλο και πιο ευνοϊκή για την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Σημαντικές απώλειες στη ρωσική στρατιωτική υποδομή

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στη ρωσική στρατιωτική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών πυρομαχικών, των εγκαταστάσεων logistics και των βάσεων από όπου εκτελούνται επιθέσεις κατά ουκρανικού εδάφους.

«Η ρωσική στρατιωτική οικονομία, οι εφοδιαστικές γραμμές και τα σημεία από τα οποία εκτοξεύονται επιθέσεις κατά της Ουκρανίας έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι απόπειρες της Μόσχας να παρατείνει τον πόλεμο δε θα μείνουν χωρίς τίμημα.

Στο τέλος της τοποθέτησής του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε όσους συμβάλλουν στην ενίσχυση της άμυνας και της στρατιωτικής ικανότητας της χώρας. «Καθορίσαμε τις προτεραιότητες τόσο για τα βαθιά πλήγματα όσο και για τη βιομηχανία άμυνάς μας. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους εργάζονται για τη δύναμη της Ουκρανίας. Είμαι υπερήφανος για τους στρατιώτες μας!», έγραψε χαρακτηριστικά.