Δήλωση υποχώρησης από Ζελένσκι: Θέλουμε ειρήνη, είμαστε έτοιμοι για άμεσες συνομιλίες υπό τον Τραμπ

Τη δέσμευση της Ουκρανίας για ειρήνη επανέλαβε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ παράλληλα τόνισε ότι κανείς δεν επιθυμεί έναν ατελείωτο πόλεμο.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να φέρει την ειρήνη πιο κοντά. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους Ουκρανούς» ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο X.

