Ζελένσκι: Η συνομιλία Σολτς - Πούτιν ανοίγει το κουτί της Πανδώρας

Η τηλεφωνική επικοινωνία του καγκελάριου της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, «άνοιξε το κουτί της Πανδώρας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπομονεύοντας τις προσπάθειες απομόνωσης του Ρώσου ηγέτη.

Συγκεκριμένα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε:

«Τώρα μπορεί να υπάρξουν και άλλες συζητήσεις, άλλα τηλεφωνήματα. Μόνο πολλά λόγια. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που ήθελε εδώ και καιρό ο Πούτιν: είναι εξαιρετικά σημαντικό γι’ αυτόν να αποδυναμώσει την απομόνωσή του».

Πούτιν: Οποιαδήποτε συμφωνία για την Ουκρανία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τη νέα εδαφική πραγματικότητα

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία τους έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια είχαν την Παρασκευή ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συνομιλία, η πρώτη μετά τον Δεκέμβριο του 2022, διήρκεσε μια ώρα. Οι δύο ηγέτες μίλησαν για τελευταία φορά απευθείας τον Δεκέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της καγκελαρίας ο Όλαφ Σολτς «καταδίκασε τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και κάλεσε τον Πρόεδρο Πούτιν να τον τερματίσει και να αποσύρει τα στρατεύματά του». και «προέτρεψε τη Ρωσία να εμφανιστεί πρόθυμη για διαπραγμάτευση με την Ουκρανία με στόχο μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ενώ τόνισε την αδιαφιλονίκητη αποφασιστικότητα της Γερμανίας να υποστηρίξει την Ουκρανία στην άμυνά της ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα για όσο διάστημα χρειαστεί».

I spoke to President Putin on the phone and called on him to end the Russian war of aggression against Ukraine and to withdraw his troops. Russia must show willingness to negotiate with Ukraine - with the aim of achieving a just and lasting peace. pic.twitter.com/zsfdgfeOfN