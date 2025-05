Ζελένσκι: Η Ρωσία θα πρέπει να πληγεί με «πάγωμα» των οικονομικών της και αυξημένες κυρώσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στην επίθεση-ρεκόρ με drones στην Ουκρανία το βράδυ της Κυριακής, η οποία εξαπολύθηκε από τη Ρωσία παρά τις αυξανόμενες διεθνείς πιέσεις για διακοπή των εχθροπραξιών.

Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι 355 επιθετικά UAV εκτοξεύτηκαν χθες το βράδυ, μαζί με εννέα πυραύλους κρουζ, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές σε «μη στρατιωτικές υποδομές» και τραυμάτισαν ανθρώπους.

Οι επιθέσεις εκτείνονταν από την περιοχή Τσέρνιχοφ της βόρειας Ουκρανίας έως την περιοχή Χμελνίτσκι στα δυτικά και από τη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο έως τη νοτιοδυτική περιοχή της Οδησσού, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Μόνο η αίσθηση της απόλυτης ατιμωρησίας μπορεί να επιτρέψει στη Ρωσία να πραγματοποιεί τέτοια πλήγματα και να συνεχίζει να αυξάνει την κλίμακα τους. Δεν υπάρχει πραγματική στρατιωτική λογική σε αυτό, αλλά υπάρχει σημαντικό πολιτικό νόημα.

Κάνοντας αυτό, ο Πούτιν δείχνει πόσο πολύ περιφρονεί τον κόσμο - τον κόσμο που ξοδεύει περισσότερη προσπάθεια για «διάλογο» μαζί του παρά για πραγματική πίεση. Όπως κάθε εγκληματίας, η Ρωσία μπορεί να περιοριστεί μόνο με τη βία.

Μόνο με τη δύναμη - τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, όλων των εθνών που εκτιμούν τη ζωή - μπορούν να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις και να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη.

Η αύξηση των ρωσικών επιθέσεων πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυξημένες κυρώσεις. Η περιφρόνηση της Ρωσίας για τη διπλωματία και η άρνηση της να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάγωμα των ρωσικών οικονομικών και διακοπή του εμπορίου πετρελαίου».

