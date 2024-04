Ζελένσκι: Η Ρωσία στόχευσε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που διασφαλίζουν τον εφοδιασμό της ΕΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της χώρας του το Σάββατο είχε ως στόχο κρίσιμες - για τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Η Ρωσία συνεχίζει να προμηθεύει φυσικό αέριο στην ΕΕ μέσω της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας διαμετακόμισης με τη ρωσική Gazprom που λήγει τον Δεκέμβριο. Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το Κίεβο δεν είχε σχέδια να παρατείνει ή να αντικαταστήσει τη συμφωνία με τη Μόσχα, η οποία πληρώνει την Ουκρανία για να εξάγει το φυσικό αέριο της στην ΕΕ.

«Ο κύριος στόχος ήταν ο ενεργειακός τομέας, διάφορες εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, τόσο η ηλεκτρική ενέργεια όσο και οι εγκαταστάσεις διαμετακόμισης φυσικού αερίου, ιδίως εκείνες οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς παράδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει για την προμήθεια αμυντικών οπλικών συστημάτων από τους διεθνείς εταίρους του, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «κατάφεραν να καταρρίψουν μερικούς» από τους 34 ρωσικούς πυραύλους.

Δεν διευκρίνισε ποιες εγκαταστάσεις αποτέλεσαν στόχο, ούτε αν οι πύραυλοι έπληξαν τους στόχους αυτούς.

