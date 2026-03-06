Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει εαρινή επίθεση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για την εαρινή της επίθεση στην περιοχή.

«Σήμερα επισκεπτόμαστε την περιοχή του Ντονέτσκ, τη γη μας και τους πολεμιστές μας» δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανεβάζοντας ένα βίντεο με τον ίδιο από την πόλη Ντρουζκίβκα. «Είναι σημαντικό που οι θέσεις μας είναι ισχυρές. Το κακό πρέπει να σταματήσει. Αυτό ακριβώς κάνουν οι Ουκρανοί εδώ στο Ντονμπάς».

Γουίτκοφ: Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 1.000 αιχμαλώτους πολέμου - Αναμένεται πρόοδος στις συνομιλίες

Υπενθυμίζεται ότι Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν 1.000 αιχμαλώτους πολέμου αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες.

«Αυτή την εβδομάδα η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν μια ακόμη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν 1.000 άνθρωποι – βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πορεία των πρόσφατων τριμερών συνομιλιών στη Γενεύη με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, η νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου κατέστη δυνατή χάρη «στις συνεχιζόμενες και λεπτομερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» που διεξήχθησαν «με υπόδειξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται περαιτέρω πρόοδος», δήλωσε ο Γουίτκοφ.