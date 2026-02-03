Ζελένσκι: Η Ρωσία πλήττει την ουκρανική ενέργεια, απορρίπτοντας τη διπλωματία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Τρίτη τη Ρωσία ότι εκμεταλλεύεται την εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για να αποθηκεύσει πυρομαχικά και να τα χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στην Ουκρανία με εκατοντάδες drones και έναν αριθμό ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων μια μέρα πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας προκάλεσε διακοπή της θέρμανσης σε πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ οι Ουκρανοί διαπραγματευτές κατευθύνονταν προς το Αμπού Ντάμπι για τον δεύτερο γύρο τριμερών συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, που είχαν προγραμματιστεί για την Τετάρτη και την Πέμπτη.

«Ήταν μια σκόπιμη επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών, στην οποία χρησιμοποιήθηκε αριθμός ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», έγραψε ο Ζελένσκι στο X, μια μέρα μετά τη δήλωσή του ότι η Μόσχα είχε σε μεγάλο βαθμό τηρήσει τη μορατόριουμ που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Following today's Russian strike, I held a coordination call to discuss the situation in the regions, particularly the energy sector.



It was a deliberate attack against energy infrastructure, involving a record number of ballistic missiles. In fact, the Russian army exploited… pic.twitter.com/s1uXUJUutm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύτηκε την πρόταση των ΗΠΑ για προσωρινή διακοπή των επιθέσεων, όχι για να υποστηρίξει τη διπλωματία, αλλά για να αποθηκεύσει πυραύλους».

Η Ουκρανία βρίσκεται υπό την πίεση των ΗΠΑ να συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία, ενώ οι επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό της σύστημα φαίνεται να έχουν ως στόχο να παγώσουν τους Ουκρανούς κατά τη διάρκεια ενός από τους πιο κρύους χειμώνες των τελευταίων ετών.

Ο πρώτος γύρος τριμερών συνομιλιών στα τέλη Ιανουαρίου δεν έφερε καμία εξέλιξη στα εδαφικά ζητήματα, με τη Μόσχα να απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, κάτι που το Κίεβο αρνείται να κάνει.

Εντείνοντας τον τόνο του σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι το έργο των διαπραγματευτών της Ουκρανίας θα «προσαρμοστεί αναλόγως» μετά την επίθεση, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε, δήλωσε ότι η Ουκρανία θα προσεγγίσει την Ουάσινγκτον για να συζητήσει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Νέες επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ρωσία εκτόξευσε 450 drones και πάνω από 70 πυραύλους σε επιθέσεις που τραυμάτισαν τουλάχιστον 12 άτομα και χτύπησαν πολυκατοικίες και ενεργειακές υποδομές, ενώ οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν γύρω στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερα από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο και σχεδόν 270.000 κάτοικοι της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, του Χάρκοβο, παρέμειναν χωρίς θέρμανση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Ο στόχος είναι προφανής: να προκαλέσει τη μέγιστη καταστροφή και να αφήσει την πόλη χωρίς θέρμανση σε συνθήκες έντονου ψύχους», έγραψε ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ιγκόρ Τερέχοφ, στο Telegram, προσθέτοντας ότι ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην πόλη είχε υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η Ρωσία και η Ουκρανία ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι είχαν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της άλλης χώρας, αλλά διαφώνησαν ως προς το χρονικό πλαίσιο της αναστολής. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η αναστολή έληξε την 1η Φεβρουαρίου. Το Κίεβο δήλωσε ότι θα πρέπει να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή.