Ζελένσκι: Η Ρωσία επίτηδες σκοτώνει αμάχους, ιδίως παιδιά

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα για «επιδεικτικές και κυνικές» επιθέσεις.

«Όλοι επιδιώκουν μια αξιοπρεπή ειρήνη και πραγματική ασφάλεια, αλλά αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι επιτίθενται στο Χάρκοβο, τη Ζαπορίζια, την περιοχή Σούμι και την Οδησσό, καταστρέφοντας κατοικίες και την υποδομή των πολιτών μας», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Ρώσοι σκοτώνουν σκόπιμα ανθρώπους, ιδίως παιδιά» τονίζοντας ότι επτά άτομα έχουν σκοτωθεί στο Χάρκοβο, με το νεότερο να είναι ένα κορίτσι ενάμισι έτους.

Τρία άτομα έχουν επίσης σκοτωθεί στη Ζαπορίζια, ανέφερε ο Ζελένσκι, και τουλάχιστον 20 έχουν τραυματιστεί.

«Η ρωσική πολεμική μηχανή συνεχίζει να καταστρέφει ζωές παρά τα πάντα», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικές δολοφονίες για να διατηρήσει την πίεση στην Ουκρανία και την Ευρώπη, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες.

«Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ζητάμε βοήθεια για να τερματίσουμε τις δολοφονίες».