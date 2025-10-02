Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε σκόπιμα και έκοψε την παροχή ρεύματος στο Τσερνόμπιλ

Αιτιάσεις κατά της Ρωσίας ότι προσπαθεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρηνικών ατυχημάτων εξαπέλυσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ισχυριζόμενος ότι η Μόσχα εξαπέλυσε σκόπιμα επίθεση που έκοψε την παροχή ρεύματος στον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Μόσχα δεν έκανε τίποτα για να αποκαταστήσει τη διακοπή της εξωτερικής παροχής ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, η οποία διαρκεί πλέον οκτώ ημέρες, και εκμεταλλευόταν την «αδύναμη» θέση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και του γενικού διευθυντή του, Ραφαέλ Γκρόσι.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε νωρίτερα ότι οι ρωσικές επιθέσεις είχαν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον σταθμό του Τσερνομπίλ, συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας περιορισμού που είχε κατασκευαστεί για να ελαχιστοποιήσει τη μόλυνση από το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα στον κόσμο το 1986. Αξιωματούχοι του υπουργείου Ενέργειας δήλωσαν ότι οι επιθέσεις διέκοψαν επίσης την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε 307.000 πελάτες στην κοντινή περιοχή του Τσερνίγιβ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι περισσότερα από 20 ρωσικά drones είχαν χρησιμοποιηθεί στην επίθεση κατά της πόλης Σλαβούτιτς, η οποία προκάλεσε διακοπή ρεύματος στο κοντινό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ για τρεις ώρες.

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι μια επίθεση στις εγκαταστάσεις του Σλαβούτιτς θα είχε τέτοιες συνέπειες για το Τσερνόμπιλ», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, προσθέτοντας ότι εκεί παρέμεναν μεγάλες ποσότητες αναλωμένου καυσίμου.

«Και αυτή ήταν μια σκόπιμη επίθεση στην οποία χρησιμοποίησαν περισσότερα από 20 drones, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ρωσο-ιρανικά Shaheds».

Ο ΔΟΑΕ, ο πυρηνικός οργανισμός εποπτείας του ΟΗΕ, εξέδωσε δήλωση στην οποία αναγνωρίζει ότι ο σταθμός υπέστη «διακυμάνσεις» μετά την απώλεια της εξωτερικής σύνδεσης τροφοδοσίας, αλλά ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικές γραμμές και στη συνέχεια αποκαταστάθηκε η τροφοδοσία.

Η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει το περιστατικό.

Η δήλωση του υπουργείου Ενέργειας της Ουκρανίας δεν ανέφερε κανένα πιθανό αυξημένο κίνδυνο ραδιενεργού διαρροής ως αποτέλεσμα της διακοπής ρεύματος στο εκτός λειτουργίας εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ λόγω των ρωσικών επιθέσεων στο Σλαβούτιτς.

«Ως αποτέλεσμα των υπερτάσεων ρεύματος, η νέα εγκατάσταση ασφαλούς περιορισμού, η οποία απομονώνει την κατεστραμμένη τέταρτη μονάδα ισχύος του σταθμού του Τσερνόμπιλ και αποτρέπει την έκλυση ραδιενεργών υλικών στο περιβάλλον, έμεινε χωρίς παροχή ρεύματος», ανέφερε το υπουργείο.

Επισκευή της εξωτερικής γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ζαπορίζια

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι κατηγόρησε και πάλι τον ρωσικό στρατό για τη διακοπή της εξωτερικής γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας την περασμένη εβδομάδα στο εργοστάσιο του Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Και οι Ρώσοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να διορθώσουν την κατάσταση ή να επιτρέψουν στους Ουκρανούς ειδικούς να αποκαταστήσουν την εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο εργοστάσιο», είπε.

Η Ρωσία, είπε, «δημιουργεί σκόπιμα τον κίνδυνο ραδιενεργών συμβάντων, εκμεταλλευόμενη, δυστυχώς, την αδύναμη θέση του ΔΟΑΕ και του Γενικού Διευθυντή του, Ραφαέλ Γκρόσι, καθώς και τη διάσπαση της προσοχής του κόσμου».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει την ασφάλεια του εργοστασίου της Ζαπορίζια. Είπε ότι έχει δεχτεί επανειλημμένα πυρά από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η Ρωσία κατέλαβε το εργοστάσιο στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου και κάθε πλευρά κατηγορεί τακτικά την άλλη ότι θέτει σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει την Τρίτη ότι η κατάσταση στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια ήταν «κρίσιμη».

Ο Γκρόσι, επικεφαλής του ΔΟΑΕ, απάντησε λέγοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από τη διακοπή ρεύματος, καθώς λειτουργούν γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης. Πρόσθεσε όμως ότι οι εξωτερικές γραμμές πρέπει να επισκευαστούν.