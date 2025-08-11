Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για ειρήνη αλλά μετακινεί στρατεύματα για νέες επιθέσεις

Η Ρωσία προετοιμάζει τα στρατεύματά της για νέες επιθέσεις αντί να ετοιμάζεται να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τους ηγέτες της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας τη Δευτέρα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να κινητοποιήσει υποστήριξη για το Κίεβο πέρα από την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ο Ζελένσκι κέρδισε τη διπλωματική υποστήριξη της Ευρώπης και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, εν μέσω φόβων ότι οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας ενδέχεται να προσπαθήσουν να επιβάλουν όρους για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί 3,5 χρόνια κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα.

«Σήμερα, υπήρξε μια αναφορά από την υπηρεσία πληροφοριών και τη στρατιωτική διοίκηση σχετικά με το τι υπολογίζει ο Πούτιν και για τι πραγματικά προετοιμάζεται. Συγκεκριμένα, για στρατιωτικές προετοιμασίες. Σίγουρα δεν προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός και τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι σε νυχτερινή ομιλία του.

Πρόσθεσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ότι η Ρωσία μετακινεί τα στρατεύματά της για νέες επιχειρήσεις σε ουκρανικό έδαφος. Όπως είπε, «δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι οι Ρώσοι έχουν λάβει σήματα να προετοιμαστούν για μια μεταπολεμική κατάσταση».

«Η Ρωσία μετακινεί μονάδες της στη Ζαπορίζια»

Ο Βλαντισλάβ Βολοσίν, στρατιωτικός εκπρόσωπος της Ουκρανίας για τον νότιο τομέα της μεθορίου, δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι η Ρωσία μετακινεί ορισμένες από τις μονάδες της στην περιοχή Ζαπορίζια για περαιτέρω επιθέσεις.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι είπε ότι είχε μιλήσει με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, και τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, οι οποίοι έχουν λάβει προσεκτικές διπλωματικές θέσεις σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική χώρα.

Σημειωτέον ότι η Ινδία είναι σημαντικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, ενώ η Σαουδική Αραβία έχει αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή στη σύγκρουση. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε και με τους δύο ηγέτες για την ενίσχυση της θέσης της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία.

«Η επικοινωνία με τους ηγέτες είναι συνεχής, σχεδόν όλο το 24ωρο – είμαστε σε συνεχή επαφή», έγραψε στο X. «Τώρα είναι η στιγμή που υπάρχει πραγματική ευκαιρία να επιτευχθεί ειρήνη».

Στη «μακρά συνομιλία» του με τον Μόντι, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι συζήτησε επίσης τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο. Ο Τραμπ επέβαλε την περασμένη εβδομάδα επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες εισαγωγές του προϊόντος από το Νέο Δελχί.

«Σημείωσα ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί η εξαγωγή ρωσικής ενέργειας, ιδίως πετρελαίου, προκειμένου να μειωθεί η δυνατότητα και η ικανότητά της να χρηματοδοτήσει τη συνέχιση αυτού του πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες με «απτή επιρροή επί της Ρωσίας» πρέπει να αναλάβουν δράση.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε επίσης τους συμμάχους της χώρας του να διατηρήσουν τις κυρώσεις τους κατά της Ρωσίας έως ότου η Ουκρανία λάβει εγγυήσεις ασφάλειας.

Τηλεφωνικές επαφές Πούτιν

Ο Πούτιν πραγματοποίησε επίσης μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων τις τελευταίες ημέρες, μιλώντας με τους ηγέτες της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας και των πρώην σοβιετικών κρατών για να τους ενημερώσει σχετικά με τις επαφές του με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την Τετάρτη, η Γερμανία θα συγκαλέσει μια εικονική συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών για να συζητήσουν πώς να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, πριν από μια ευρωπαϊκή τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τον Τραμπ. Ο Ζελένσκι και αξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αναμένεται να συμμετάσχουν στη συνάντηση.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς τη Ρωσία δεν θα την πείσουν να σταματήσει τους αγώνες στην Ουκρανία και ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η πίεση προς το Κρεμλίνο.

«Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να λάβει καμία ανταμοιβή ή όφελος. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.