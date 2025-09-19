Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα παρουσιάσει στρατηγική για ελεγχόμενες εξαγωγές όπλων

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία θα παρουσιάσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες μια στρατηγική για ελεγχόμενες εξαγωγές όπλων, βλέποντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλες χώρες ως πιθανούς αγοραστές.

Ο Ζελένσκι, σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι ένα πρόγραμμα εξαγωγών θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αυξήσει την παραγωγή και να χρηματοδοτήσει τα drones που χρειάζεται στο μέτωπο στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από τριάμισι χρόνια με τη Ρωσία.

Είπε ότι σε μια στρατιωτική σύσκεψη που αφορούσε κυρίως την παραγωγή όπλων, συζητήθηκαν στόχοι για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και «η κατάλληλη χρηματοδότηση για την εγχώρια παραγωγή όπλων και την κοινή παραγωγή με εταίρους».

«Οποιαδήποτε χρηματοδοτική έλλειψη θα καλυφθεί, ξεκινώντας από φέτος, ιδιαίτερα μέσω ελεγχόμενων εξαγωγών ορισμένων ουκρανικών όπλων», είπε.

«Οι ελεγχόμενες εξαγωγές θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε την παραγωγή drones για το μέτωπο... Οι προτεραιότητές μας είναι πρώτον, ο εξοπλισμός των ταγμάτων μας στο μέτωπο, δεύτερον, η ενίσχυση των ουκρανικών αποθεμάτων όπλων και τρίτον, οι ελεγχόμενες εξαγωγές.»

Μέσα σε δύο εβδομάδες, είπε, «θα παρουσιαστεί η έννοια τριών νέων πλατφορμών εξαγωγής – η πρώτη θα αφορά τις εξαγωγές και τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η δεύτερη τους ευρωπαίους εταίρους μας και η τρίτη άλλους παγκόσμιους εταίρους με ενδιαφέρον για τα ουκρανικά όπλα.»

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε επίσης ότι θα εφαρμοστούν αποτελεσματικοί έλεγχοι εξαγωγών, «ώστε οι Ρώσοι και οι συνεργοί τους να μην έχουν πρόσβαση στις ουκρανικές τεχνολογίες και τα όπλα μας.»