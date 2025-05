Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη για τη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας

Την ετοιμότητα της Ουκρανίας για πραγματική κατάπαυση του πυρός και δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας, επανέλαβε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδικότερα, σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ την Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι: «Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Το συμφέρον της Ουκρανίας δεν είναι να παρατείνει τον πόλεμο, αλλά να είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη».

Πρόσθεσε δε ότι: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει τα ταχύτερα δυνατά βήματα – για μια πραγματική κατάπαυση του πυρός και τη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας».

I held an extended meeting with the military. Among other topics, we discussed the military foundation for diplomacy — the next technical meeting. We are working to ensure it takes place as soon as possible. Ukraine’s interest is not to prolong the war, but to be prepared for any… pic.twitter.com/h8Nr0FQndT