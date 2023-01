Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν θα συγχωρήσει τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του «δεν θα συγχωρήσει» τη Ρωσία για την εισβολή και τους βομβαρδισμούς της, μετά από νέα ρωσικά πλήγματα με στόχο το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Κανείς δεν θα σας συγχωρήσει για τον τρόμο. Κανείς στον κόσμο δεν θα σας συγχωρήσει γι' αυτό. Η Ουκρανία δεν θα συγχωρήσει», έγραψε στα ρωσικά στο Telegram, λέγοντας ότι «όσοι διατάζουν τέτοια πλήγματα και όσοι τα εκτελούν, δεν θα συγχωρεθούν, και αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε».

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία πραγματοποίησε σήμερα τη δεύτερη ευρεία πυραυλική της επίθεση των τριών τελευταίων ημερών στην Ουκρανία με εκρήξεις να σημειώνονται σε όλη τη χώρα τη σημερινή παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

