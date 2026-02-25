Ζελένσκι: Η Ουκρανία αναμένει νέες συνομιλίες με Ρωσία και ΗΠΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Κίεβο αναμένει η επόμενη συνεδρίαση των τριμερών συνομιλιών τον Μάρτιο για μια διευθέτηση του πολέμου να οδηγήσει σε συνάντηση των ηγετών των χωρών.

«Αναμένουμε ότι αυτή η συνάντηση θα δημιουργήσει την ευκαιρία να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο επίπεδο των ηγετών. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει αυτή τη σειρά βημάτων», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να επιλυθούν όλα τα σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα και να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος», πρόσθεσε. 

