Ζελένσκι: Η Ουκρανία αναμένει νέες συνομιλίες με Ρωσία και ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Κίεβο αναμένει η επόμενη συνεδρίαση των τριμερών συνομιλιών τον Μάρτιο για μια διευθέτηση του πολέμου να οδηγήσει σε συνάντηση των ηγετών των χωρών.

«Αναμένουμε ότι αυτή η συνάντηση θα δημιουργήσει την ευκαιρία να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο επίπεδο των ηγετών. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει αυτή τη σειρά βημάτων», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

All the support that Ukraine is receiving now clearly demonstrates that our partners stand with Ukraine. In March, we will continue our active diplomatic efforts – a lot is already planned.



We will continue to strengthen Ukraine. pic.twitter.com/pOiRzY74uC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2026

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να επιλυθούν όλα τα σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα και να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος», πρόσθεσε.