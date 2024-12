Ζελένσκι: Η νέα αμερικανική βοήθεια για την ασφάλεια έρχεται σε κρίσιμη στιγμή

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η πρόσθετη αμερικανική βοήθεια των 2,5 δισ. δολαρίων για την ασφάλεια της Ουκρανίας ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή και θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας κατά μήκος της πρώτης γραμμής του μετώπου.

«Κάθε πράξη αλληλεγγύης από τους εταίρους μας σώζει ζωές, ενισχύει την ανεξαρτησία μας και την ανθεκτικότητα μας. Αποδεικνύει επίσης ότι οι δημοκρατίες είναι πιο ισχυρές από τις αυταρχικούς επιτιθέμενους», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στο Χ.

Πρόσθετη βοήθεια ύψους 6 δισ. δολαρίων για την ασφάλεια και τα δημοσιονομικά έξοδα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (30/12) ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και η ΥΠΟΙΚ, Τζάνετ Γέλεν.

Ειδικότερα, ο Μπάιντεν, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι «υπό την καθοδήγησή μου, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται αδιάκοπα για την ενίσχυση της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο κατά το υπόλοιπο της θητείας μου».

Η ανακοίνωση του Μπάιντεν περιλαμβάνει 1,25 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια που αντλείται από τα αποθέματα των ΗΠΑ και ένα πακέτο ύψους 1,22 δισ. δολαρίων για την Πρωτοβουλία Βοήθειας για την Ασφάλεια στην Ουκρανία (USAI), το τελευταίο πακέτο USAI της θητείας του Μπάιντεν.

Στο πλαίσιο του USAI, ο στρατιωτικός εξοπλισμός προμηθεύεται από την αμυντική βιομηχανία ή τους εταίρους, αντί να προέρχεται από τα αμερικανικά αποθέματα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες ή χρόνια για να φτάσει στο πεδίο της μάχης.

Σε δήλωσή του, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι η νέα βοήθεια θα παράσχει στην Ουκρανία «μια άμεση ροή δυνατοτήτων που συνεχίζει να χρησιμοποιεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα στο πεδίο της μάχης και μακροπρόθεσμες προμήθειες αεράμυνας, πυροβολικού και άλλων κρίσιμων οπλικών συστημάτων».

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι το υπουργείο Άμυνας βρίσκεται στη διαδικασία παράδοσης εκατοντάδων χιλιάδων βλημάτων πυροβολικού, χιλιάδων πυραύλων και εκατοντάδων τεθωρακισμένων οχημάτων «που θα ενισχύσουν την Ουκρανία».

Ukraine deeply appreciates the United States’ steadfast support, especially as we approach the end of this challenging year. The nearly $2.5 billion in security assistance is a crucial contribution that will strengthen our defenders on the frontlines.



This support comes at a…