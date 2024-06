Ζελένσκι: Η διπλωματία είναι ο καλύτερος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος

Η διπλωματία - υπό τη μορφή μιας ειρηνευτικής διάσκεψης αργότερα αυτόν τον μήνα- είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί «ο σκληρός πόλεμος» που έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα του από το 2022, δήλωσε την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους συμμετέχοντες στον Διάλογο του Σάνγκρι-Λα.

Μιλώντας σε πάνελ του ετήσιου αυτού φόρουμ για την άμυνα που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι 106 χώρες και οργανώσεις έχουν δηλώσει συμμετοχή στην ειρηνευτική διάσκεψη, την οποία θα φιλοξενήσει η Ελβετία στα μέσα Ιουνίου.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι κάποιοι παγκόσμιοι ηγέτες δεν έχουν εκφράσει ακόμη τη στήριξή τους στη διάσκεψη, εκτιμώντας ότι η Ρωσία επιδιώκει να διαταράξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο κόσμος μας θέλει να είναι ενωμένος και ικανός να ενεργεί με πλήρη αρμονία», τόνισε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα ευχαρίστησε χώρες – περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ολλανδίας—για τη στρατιωτική τους βοήθεια προς την Ουκρανία, κυρίως για την παροχή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε σε επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 100 πυραύλους – κάτι που όπως εξήγησε έχει συμβεί εκατοντάδες φορές—και επεσήμανε ότι «καμία χώρα δεν θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει μόνη της».

Στο περιθώριο του φόρουμ και πριν την ομιλία του ο Ζελένσκι και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ συνομίλησαν για περισσότερο από μία ώρα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Ο Όστιν ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και «επαναβεβαίωσε την ισχυρή αμερικανική δέσμευση να διατηρήσει ισχυρή τη στήριξη» του Κιέβου, εξήγησε Αμερικανός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Οι δύο ηγέτες υποσχέθηκαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική αμυντική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και τη Ουκρανίας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από την αίθουσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» συζήτηση με τον Όστιν.

I met with U.S. @SecDef Lloyd Austin on the margins of the IISS Shangri-La Dialogue. We discussed the key issues: the defense needs of our country, bolstering Ukraine's air defense system, the F-16 coalition, and drafting of a bilateral security agreement.



