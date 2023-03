Ζελένσκι - Γκουτέρες ζητούν επέκταση της συμφωνίας της Μαύρης Θαλάσσας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησαν σήμερα την παράταση της συμφωνίας με τη Μόσχα που επέτρεψε στο Κίεβο να εξάγει σιτηρά μέσω λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε μετά από συνομιλίες με τον Γκουτέρες στο Κίεβο ότι η πρωτοβουλία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας είναι απαραίτητη για τον κόσμο. Ο Γκουτέρες υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τις τιμές των τροφίμων.

President Zelensky on meeting with UN Secretary-General António Guterres: It is very important that we are talking in Kyiv about how to restore peace, international security, and the full force of the UN Charter – those norms that are equally important to all nations on earth pic.twitter.com/RgFeyOObRc