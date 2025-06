Ζελένσκι για τα πλήγματα στις ρωσικές βάσεις: Λαμπρό αποτέλεσμα - Στα 7 δισ. οι ζημιές για τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαίνεσε σήμερα Κυριακή (01/06) την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) για την επιτυχία της επιχείρησης που, σύμφωνα με το Κίεβο, προκάλεσε τεράστια καταστροφή σε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, πρόκειται για «απολύτως λαμπρό αποτέλεσμα» που επιτεύχθηκε αποκλειστικά με ουκρανικό σχεδιασμό και εκτέλεση.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι, αποκάλυψε ότι η επιχείρηση χρειάστηκε έναν χρόνο, έξι μήνες και εννέα ημέρες από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή της. «Είναι η πιο μακρινής εμβέλειας επιχείρησή μας» σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι εμπλεκόμενοι Ουκρανοί πράκτορες απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το ρωσικό έδαφος.

Όπως τόνισε, χρησιμοποιήθηκαν 117 drones, καθένα από τα οποία καθοδηγούνταν ξεχωριστά από δικό του χειριστή.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ζελένσκι τόνισε πως το «γραφείο» της επιχείρησης επί ρωσικού εδάφους βρισκόταν, όπως ανέφερε, «ακριβώς δίπλα στα γραφεία της FSB» σε μία από τις περιφέρειες της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας τον τολμηρό σχεδιασμό της επίθεσης. Η FSB είναι η υπηρεσία κρατικής ασφάλειας της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι επλήγησαν το 34% των ρωσικών αεροσκαφών που φέρουν πυραύλους κρουζ.

Ευχαρίστησε επίσης τον αρχηγό της SBU, Βασίλ Μαλιούκ και έδωσε εντολή να αποκαλύψει στοιχεία της επιχείρησης χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της Ουκρανίας. Όπως διευκρίνισε, «φυσικά, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν όλα σε αυτή τη φάση, αλλά πρόκειται για ουκρανικές ενέργειες που αναμφίβολα θα γραφτούν στα βιβλία της Ιστορίας».

Ολοκληρώνοντας, ο Ζελένσκι επανέλαβε την προσήλωσή του στην αυτοάμυνα της χώρας: «Η Ουκρανία αμύνεται – και το πράττει δικαίως. Κάνουμε τα πάντα ώστε η Ρωσία να νιώσει την ανάγκη να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία τον ξεκίνησε, η Ρωσία πρέπει να τον τελειώσει. Δόξα στην Ουκρανία!».

Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk delivered a report regarding today’s operation. An absolutely brilliant result. A result achieved solely by Ukraine. One year, six months, and nine days from the start of planning to effective execution. Our most long-range… pic.twitter.com/oN41NFYyfw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025

Επιχείρηση «Ιστός Αράχνης»: Πώς οι Ουκρανοί έπιασαν στον «ύπνο» τους Ρώσους

Νωρίτερα, το «φως» της δημοσιότητας βλέπουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που οργανώθηκε η ουκρανική επίθεση σε τουλάχιστον πέντε ρωσικές αεροπορικές βάσεις, συγκεκριμένα τις Μπελάγια, Ντιαγκίλεβο, Ολένια και Ιβάνοβο, το πρωί της Κυριακής (01/06), κατά την οποία καταστράφηκαν πάνω από 40 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Όπως αναφέρει το BBC, σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης», οργανώθηκε επί ενάμιση χρόνο και τελούσε υπό την άμεση επίβλεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τις διαρροές, το πρώτο βήμα ήταν η παράνομη μεταφορά drones τύπου FPV στο ρωσικό έδαφος. Αργότερα, ακολούθησε η μεταφορά κινητών ξύλινων κοντέινερ. Μόλις έφτασαν σε ρωσικά εδάφη, τα drones κρύφτηκαν κάτω από τις οροφές αυτών των κοντέινερ, που είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά.

BREAKING:



New video shows Ukrainian drone swarms emerging out of trucks & attacking Russia’s fleet of strategic bombers



4 air bases deep inside Russia were struck in a coordinated attack with up to 40 planes destroyed, including A-50 (AEW&C) & Tu-95 & Tu-22 long-range bombers pic.twitter.com/FKAheeIMVK — Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2025

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι οροφές άνοιξαν εξ αποστάσεως, επιτρέποντας στα drones να απογειωθούν και να πλήξουν τις γειτονικές βάσεις. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει drone να βγαίνει μέσα από την οροφή ενός τέτοιου οχήματος.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία, η οποία δεν διαθέτει το τεράστιο οπλοστάσιο πυραύλων της Ρωσίας, έχει αντίθετα δημιουργήσει έναν μεγάλο στόλο επιθετικών drones, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πετρελαίου.

‼️Unique footage and details of the preparation of the operation to destroy Russian air bases published by the SBU! Drones were hidden in the roofs of camouflaged cargo containers.



According to SBU sources, Ukraine's Security Service conducted a special operation called… https://t.co/JcHfeRHOOC pic.twitter.com/Z3aldQSI7L — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 1, 2025

Ο Ιγκόρ Κομπζέφ, κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, δήλωσε ότι η επίθεση με drone έγινε σε στρατιωτική μονάδα κοντά στο χωριό Σρέντι στην περιοχή Ουσόλσκι. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Telegram, ακούγονταν drones να πετούν πάνω από το κεφάλι του και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

Πόσο στοίχισε στη Ρωσία η ουκρανική επίθεση

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) επιβεβαίωσαν σήμερα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση κατά στρατιωτικών αεροδρομίων στη Ρωσία προκάλεσε ζημιές στη ρωσική αεροπορία ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Επτά δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ: αυτό είναι το εκτιμώμενο κόστος για την εχθρική στρατηγική αεροπορία, η οποία επλήγη σήμερα μετά την ειδική επιχείρηση "Ιστός Αράχνης" που πραγματοποιήθηκε από τις SBU», έγραψαν οι υπηρεσίες αυτές στο Telegram, προσθέτοντας ότι έπληξαν το 34% των αεροσκαφών που μεταφέρουν στρατηγικούς πυραύλους κρουζ. Οι δηλώσεις αυτές είναι αδύνατον να ελεγχθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

«Θρίλερ» με τους οδηγούς των φορτηγών

Σχετικά με τους οδηγούς των φορτηγών που μετέφεραν τα ξύλινα κοντέινερ στις οροφές των οποίων είχαν τοποθετηθεί τα drones και από τα οποία επιτέθηκαν στις ρωσικές αεροπορικές βάσεις, οι απόψεις διίστανται.

Νωρίτερα, το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Tass ανέφερε ότι ο οδηγός ενός φορτηγού που πιστεύεται ότι εμπλέκεται στην επίθεση με drone συνελήφθη και θα ανακριθεί από την αστυνομία. Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε στο Telegram ότι συνελήφθησαν πολλοί συμμετέχοντες στην επιχείρηση.

Ωστόσο, στην πρώτη του δήλωση μετά τη διεξαγωγή της επιχείρησης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι τα άτομα που συμμετείχαν στην προετοιμασία της μεγάλης επίθεσης «αποσύρθηκαν εγκαίρως από το ρωσικό έδαφος».

«Καμπανάκι» από Γερμανό στρατηγό: Η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί στο NATO τα επόμενα τέσσερα χρόνια

Την ίδια ώρα, στην Γερμανία, «καμπανάκι κινδύνου» έκρουσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, Κάρστεν Μπρόιερ προς τα μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία κάλεσε να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης εντός των επόμενων τεσσάρων ετών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο BBC από τη σύνοδο ασφαλείας «Shangri-La Dialogue» στη Σιγκαπούρη, ο Μπρόιερ δήλωσε ότι η Ρωσία κατασκευάζει περίπου 1.500 άρματα μάχης ετησίως και έχει αυξήσει θεαματικά την παραγωγή πυρομαχικών – όχι όλα για την Ουκρανία, αλλά και για νέες στρατιωτικές δομές στραμμένες προς τη Δύση.

Μάλιστα, ο στρατηγός χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρή» την απειλή, την πιο σοβαρή που έχει δει στα 40 χρόνια υπηρεσίας του, τονίζοντας ότι στόχος θα μπορούσε να είναι τα βαλτικά κράτη του ΝΑΤΟ, με χρονικό ορίζοντα το 2029 ή και νωρίτερα.

Επισήμανε ιδιαίτερα το διάδρομο Σουβάλκι, που συνορεύει με Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσία και Λευκορωσία, ως ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία.

Οι χώρες της Βαλτικής, είπε, «αισθάνονται τη φωτιά, βλέπουν τις φλόγες και μυρίζουν τον καπνό», ενώ πιο δυτικά, όπως στη Γερμανία, «βλέπουμε απλώς λίγο καπνό στον ορίζοντα».

Παρά τις διαφωνίες από Ουγγαρία και Σλοβακία, ο στρατηγός υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ παραμένει ενωμένο και αποφασισμένο να ενισχύσει την αποτρεπτική του ισχύ.

Χαιρέτισε μάλιστα την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στη Συμμαχία ως «σημάδι πρωτοφανούς ενότητας».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία χρειάζεται χρόνο για να φτάσει στο επίπεδο της ρωσικής παραγωγής, ενώ και οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει την προσοχή τους στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

«Πρέπει να κινητοποιηθούμε τώρα», κατέληξε. «Να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και να χτίσουμε την αποτροπή που απαιτούν οι καιροί».

Πηγή: AP Photo

Ηνωμένο Βασίλειο: Αμυντικές δαπάνες ύψους 3 δισ. λιρών - «Απειλούμαστε άμεσα» δηλώνει ο Στάρμερ

Υπό τον ίδιο φόβο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα δαπανήσει τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια λίρες για όπλα μακράς εμβέλειας, εγκαταστάσεις στέγασης και εργοστάσια όπλων, καθώς επιδιώκει να αναβιώσει τη βιομηχανία άμυνάς του και να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το Λονδίνο θα κατασκευάσει έξι νέα εργοστάσια πυρομαχικών, θα επανεκκινήσει τη ναυπήγηση πλοίων για το πολεμικό ναυτικό και θα επενδύσει σε νέα αντιπυραυλικά αμυντικά συστήματα, στο πλαίσιο μιας μεγάλης αμυντικής ανασκόπησης που θα δημοσιευτεί τη Δευτέρα. Εξετάζεται επίσης η αγορά αμερικανικών μαχητικών ικανών να φέρουν τακτικά πυρηνικά όπλα.

«Απειλούμαστε άμεσα από κράτη με προηγμένες στρατιωτικές δυνάμεις, επομένως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και να νικήσουμε», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε άρθρο του στη Sun, ενόψει της δημοσίευσης της στρατηγικής.

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι η νέα στρατηγική έχει σχεδιαστεί για να στείλει «μήνυμα προς τη Μόσχα», καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ευρείας κλίμακας στρατιωτική ανασκόπηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας για αναζωογόνηση των αποδυναμωμένων αμυντικών τομέων των χωρών, καθώς ανώτατοι στρατηγοί προειδοποιούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας σύγκρουση στην ήπειρο μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Στις Βρυξέλλες, η ΕΕ ανακοίνωσε σχέδιο για την απελευθέρωση έως και 800 δισ. ευρώ σε νέες στρατιωτικές δαπάνες.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συζητούν αυτή τη στιγμή την αύξηση των δεσμεύσεων τους για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ ενόψει της ετήσιας συνόδου της στρατιωτικής συμμαχίας αργότερα αυτόν τον μήνα, εν μέρει ως απάντηση στην επαναλαμβανόμενη κριτική του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι χώρες δεν συνεισφέρουν αρκετά οικονομικά.

Το Σάββατο, ο Χίλι δεσμεύτηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αφιερώνει το 3% του ΑΕΠ του στην άμυνα μέχρι το 2034, κάτι που ενδέχεται να μεταφραστεί σε πάνω από 10 δισ. λίρες ετησίως σε νέες δαπάνες.