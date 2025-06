Ζελένσκι για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη: Αυτές είναι οι τρεις προτεραιότητες μας - Αναχώρησε η ρωσική αντιπροσωπεία

Κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση κρατουμένων και επιστροφή των απαχθέντων παιδιών είναι οι τρεις όροι που βάζει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη.

«Τα βασικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο από τους ηγέτες», υπογράμμισε ο Ζελένσκι γνωστοποιώντας πως την Ουκρανία θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.



We are doing everything to protect our independence,… pic.twitter.com/MAz2stbUUR