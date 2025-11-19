Ζελένσκι: Για να τερματιστεί ο πόλεμος, η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική

Την πεποίθησή του ότι η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα του που έχει διάρκεια πάνω από τριάμισι χρόνια, εξέφρασε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ύστερα από τις συνομιλίες που είχε στην Άγκυρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι μόνο οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

I am grateful to President Erdoğan for today’s visit and our conversation. We greatly value Türkiye’s involvement in the diplomatic work and all its efforts. We discussed in detail the real ways to bring the war to a reliable and dignified end. Since the beginning of this year,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι ο Ερντογάν έχει προτείνει διάφορα σχήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα των μεσολαβητικών προσπαθειών της Τουρκίας.

«Η Ουκρανία ευελπιστεί σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία πριν από το τέλος της χρονιάς»

Επίσης, σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία πριν από το τέλος του έτους ευελπιστεί η Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έχοντας στο πλευρό του τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι είπε πως το Κίεβο υπολογίζει στις διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας η οποία επιθυμεί να συμβάλει στις διαβουλεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Φυσικά, είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις για την κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο. Επί του παρόντος έχουν ενεργοποιηθεί πολλές διαδικασίες και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν εστιάσει στην επίτευξη ειρήνης», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.