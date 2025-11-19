Ζελένσκι: Για να τερματιστεί ο πόλεμος, η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική
Sarah Meyssonnier, Pool Photo via AP
Sarah Meyssonnier, Pool Photo via AP

Ζελένσκι: Για να τερματιστεί ο πόλεμος, η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική

19/11/2025 • 22:49
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
19/11/2025 • 22:49
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Την πεποίθησή του ότι η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα του που έχει διάρκεια πάνω από τριάμισι χρόνια, εξέφρασε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ύστερα από τις συνομιλίες που είχε στην Άγκυρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι μόνο οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι ο Ερντογάν έχει προτείνει διάφορα σχήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα των μεσολαβητικών προσπαθειών της Τουρκίας.

«Η Ουκρανία ευελπιστεί σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία πριν από το τέλος της χρονιάς»

Επίσης, σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία πριν από το τέλος του έτους ευελπιστεί η Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έχοντας στο πλευρό του τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι είπε πως το Κίεβο υπολογίζει στις διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας η οποία επιθυμεί να συμβάλει στις διαβουλεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Φυσικά, είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις για την κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο. Επί του παρόντος έχουν ενεργοποιηθεί πολλές διαδικασίες και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν εστιάσει στην επίτευξη ειρήνης», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.

ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα