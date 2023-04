Ζελένσκι για επέτειο της σφαγής στην Μπούτσα: Δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ

«Δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ» τους δράστες της σφαγής στην Μπούτσα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την ευκαιρία της πρώτης επετείου από την απομάκρυνση του ρωσικού στρατού από την πόλη αυτή στην Ουκρανία, που έχει αναχθεί σε σύμβολο των ωμοτήτων για τις οποίες κατηγορείται η Μόσχα μετά την εισβολή της.

When Bucha was de-occupied, the heinous truth about what was happening in the temporarily occupied territories was revealed to the world.

We will never forget the victims of this war, and we will certainly bring all Russian murderers to justice. pic.twitter.com/jyuVQ8VMvB