Ζελένσκι για ένταξη Ουκρανίας στην ΕΕ: Η Ουκρανία ήταν και θα είναι Ευρώπη

Η Ουκρανία «ήταν πάντα η Ευρώπη, η Ουκρανία θα είναι πάντα η Ευρώπη», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Twitter.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν πριν από ένα χρόνο, την πέμπτη ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα του, όταν το Κίεβο υπέβαλε αίτηση για να ενταχθεί στην ΕΕ.

«Φέτος είναι η ώρα να αποφασίσουμε για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων», είπε για να προσθέσει ότι «είναι η Ουκρανία που έφερε την ΕΕ κοντά όπως ποτέ άλλοτε. Είναι η Ουκρανία που υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες για τις επόμενες γενιές. Είναι η Ουκρανία όπου η Ευρώπη γίνεται ολόκληρη, ελεύθερη και ειρηνική.

Μαζί στον αγώνα, μαζί στη νίκη.

🇺🇦 has always been Europe, 🇺🇦 will always be Europe. We've already guaranteed it. A year ago, on the 5th day of the full-scale war, 🇺🇦 applied to join the European Union and secured the candidate status. This year is the time to decide on the launch of membership negotiations.1/2