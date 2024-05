Ζελένσκι: Επίσκεψη στη Μαδρίτη για τη διμερή συμφωνία ασφαλείας

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα (27/5) στη Μαδρίτη, η οποία θα σηματοδοτηθεί από την υπογραφή συμφωνίας που αποσκοπεί στην αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας της Μαδρίτης στο Κίεβο.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση, τον Ζελένσκι υποδέχτηκε στον διάδρομο του αεροδρομίου της Μαδρίτης ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος παροτρύνει τους συμμάχους του να αυξήσουν τη βοήθειά τους για την αντιμετώπιση της ρωσικής επίθεσης, πρόκειται να συναντήσει τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στο Παλάτι της Μονκλόα, έδρα της κυβέρνησης και πρωθυπουργική κατοικία, για να υπογράψουν μια διμερή συμφωνία ασφαλείας. Ο Σάντσεθ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι «μόλις το επιτρέψει η κατάσταση στο μέτωπο», η Ισπανία θα υπογράψει συμφωνία με την Ουκρανία «η οποία θα ενισχύσει τη συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών.

It is a special honour for Ukraine and Ukrainians that, upon my arrival in Spain, His Majesty King Felipe VI personally welcomed our delegation.



During the visit, we will sign a bilateral security agreement and hold talks with Prime Minister Pedro Sánchez.



