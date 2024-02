Ζελένσκι: Επισκέφθηκε τη γραμμή του μετώπου στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε τον βορειοανατολικό τομέα της γραμμής του μετώπου όπου συναντήθηκε με στρατεύματα που πολεμούν εναντίον των ρωσικών δυνάμεων εισβολής, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Το γραφείο του ανέφερε ότι επισκέφθηκε το κέντρο διοίκησης της ταξιαρχίας που αμύνεται στο Κουπιάνσκ, ένας στόχος στον οποίο έχουν ενταθεί οι ρωσικές επιθέσεις από τα μέσα Αυγούστου.

Η πόλη είχε απελευθερωθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις το 2022 μετά την αρχική της κατάληψη από τα ρωσικά στρατεύματα που επακολούθησε της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής της 24ης Φεβρουαρίου.

Το Κίεβο λέει ότι η Μόσχα δεν έχει παραιτηθεί από την ιδέα να επανακτήσει τον έλεγχο της πόλης Κουπιάνσκ, που βρίσκεται πολύ κοντά στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκιβ.

In the Kharkiv region today. Battalion command post of the 14th Mechanized Brigade "Prince Roman the Great," which is defending Kupyansk.



We discussed important issues with the brigade commander, spoke with the warriors, and presented them with awards. It is always an honor to… pic.twitter.com/5HeBa06iFA