Ζελένσκι: Επιβεβαιώνει την εισβολή της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος

Το Κίεβο επιδιώκει να «μετατοπίσει τον πόλεμο» μέσα στη Ρωσία, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω εισβολής ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, που ξεκίνησε την Τρίτη και η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιαστεί άμεσα από το Κίεβο.

«Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ο στρατηγός Σίρσκι (σ.σ. αρχηγός γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων) έδωσε αναφορά από το μέτωπο, για τις ενέργειές μας και τη μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου (...). Η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη και να ασκήσει την απαραίτητη πίεση: πίεση στον επιτιθέμενο», δήλωσε ο Ζελένσκι στο καθημερινό βραδινό τηλεοπτικό μήνυμά του.

Ρωσικές δυνάμεις μάχονται εναντίον χιλιάδων ουκρανικών δυνάμεων σε βάθος έως και 20 χλμ εντός της περιφέρειας Κουρσκ, πέμπτη μέρα μετά τη μεγαλύτερη εισβολή ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική επικράτεια από το ξέσπασμα του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

Περισσότεροι από 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Συνεχίζονται για 5η ημέρα οι μάχες στο Κουρσκ

Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι μάχες στη Ρωσία, στην παραμεθόριο περιοχή του Κουρσκ, όπου η ουκρανική εισβολή θέτει σε κίνδυνο έναν τοπικό πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, σύμφωνα με τον ρωσικό οργανισμό πυρηνικής ενέργειας.

«Οι ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων συνιστούν μια άμεση απειλή» για τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, ανέφερε η Rosatom σε ένα δελτίο τύπου, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αυτή τη στιγμή, υφίσταται ένας πραγματικός κίνδυνος πληγμάτων και προκλήσεων εκ μέρους του ουκρανικού στρατού», προστίθεται στο κείμενο.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom συζήτησε την κατάταση στη μονάδα πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κουρσκ με την ΙΑΕΑ, μετά την εισβολή της Ουκρανίας, μεταδίδει σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Άλλωστε, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι έχει ήδη απευθύνει έκκληση, σε ένα δελτίο τύπου, να επιδειχθεί «η μέγιστη αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού ατυχήματος».

Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρατός «συνεχίζει να απωθεί την απόπειρα εισβολής από τα σύνορα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», έγινε γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, που επισημαίνει ότι χρησιμοποίησε την πολεμική αεροπορία και το πυροβολικό για να πλήξει τα στρατεύματα και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς της Ουκρανίας στη ρωσική επικράτεια.

Επιπλέον, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν πληρώματα αρμάτων μάχης να ανοίγουν πυρ εναντίον ουκρανικών θέσεων στην περιοχή του Κουρσκ, όπως και ένα νυχτερινό αεροπορικό πλήγμα.

Η ουκρανική επίθεση ξεκίνησε την Τρίτη το πρωί όταν μονάδες του στρατού του Κιέβου διέσχισαν τα σύνορα και διείσδυσαν στην περιοχή του Κουρσκ, προωθούμενες σε μια απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές.

«Ο πόλεμος έφθασε στο σπίτι μας», δήλωσε χθες το απόγευμα μία γυναίκα που είχε πάει να υποδεχθεί συγγενείς της σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας, στον οποίο έφθαναν τρένα που μετέφεραν ανθρώπους, οι οποίοι εγκατέλειψαν την περιοχή, μετέδωσε μία δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου από το σημείο.

Τουλάχιστον 3000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από τις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές και επιπλέον δρομολόγια τρένων προς την πρωτεύουσα Μόσχα έχουν οριστεί για τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί και 55 τραυματίες μεταξύ των αμάχων.

Μπροστά σε αυτήν την «άνευ προηγουμένου απόπειρα αποσταθεροποίησης της κατάστασης σε έναν συγκεκριμένο αριθμό περιοχών», οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι θέτουν σε ισχύ καθεστώς μάχης κατά της τρομοκρατίας στις περιφέρειες Κουρσκ, Μπιέλγκοροντ και Μπριάνσκ, προβλέποντας μεταξύ άλλων «περιορισμούς στην κυκλοφορία για τα οχήματα και τους πεζούς στους δρόμους» και περιορισμούς χρήσης των μέσων επικοινωνίας.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πως οι στρατιώτες του Κιέβου έφθασαν στη Σούντζα, μια ρωσική πόλη με πληθυσμό 5.500 κατοίκους σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα, όπου βρίσκεται ένα κέντρο διαμετακόμισης για το αέριο που προμηθεύεται η Ευρώπη - Ουγγαρία, Σλοβακία, μέσω της Ουκρανίας.

Ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν ένα βίντεο, το οποίο δεν έχει επαληθευτεί, στο οποίο άνθρωποι που δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι της Σούντζα απευθύνουν έκκληση για βοήθεια προς το πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η πρόοδος και ο αριθμός των ουκρανικών δυνάμεων, που συμμετέχουν στην εισβολή δεν είναι γνωστά, με την ουκρανική ηγεσία να μην έχει προς το παρόν κάνει κανένα σχόλιο.

Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες μετά την ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ

Η επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων σε περιοχές της Ρωσικής μεθορίου στην περιοχή του Κουρσκ, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα επεισόδια για την εξέλιξη του πολέμου που έχει μαίνεται εδώ και δυόμιση χρόνια στην Ουκρανία. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη επίθεση, τείνει να ανατρέψει τα δεδομένα ισχύος που είχαν διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα, και από την έναρξη του πολέμου, το 2022.

Παρότι ο Αύγουστος ευνοεί λόγω των κλιματολογικών συνθηκών προωθητικές επιχειρήσεις για τους αμυνόμενους, ωστόσο, η επιχείρηση του ουκρανικού στρατού εντός ρωσικού εδάφους μοιάζει να παράγει πιο θετικά αποτελέσματα και από εκείνα που το Κίεβο είχε αρχικά σχεδιάσει.

Ήδη, τα πρώτα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την περιοχή, καταγράφουν μεγάλες ρωσικές απώλειες, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν στην νοτιοδυτική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας με τακτικό στρατό και ειδικές δυνάμεις, προκαλώντας αμηχανία στο Κρεμλίνο.

Russian soldiers in Kursk region surrender as prisoners of war



It is also reported that Dmitriukov and Lyubimovka in #Kursk region has come under the control of the AFU.



The Kursk nuclear power plant is being prepared for defense: Rosgvardeys without combat experience will be… pic.twitter.com/4EiM7mf52A — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Αφήνοντας, άλλωστε, την Μόσχα στην καλοκαιρινή συντήρηση μιας «παγωμένης» σύγκρουσης, το Κίεβο αιφνιδίασε αρχές του μήνα τους αντιπάλους του, με το Κρεμλίνο να απαντά κηρύσσοντας χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης «ομοσπονδιακής κλίμακας». Παρότι, στρατιωτικά μπλογκς μιλούν για «σταθεροποίηση» της κατάστασης τις τελευταίες ώρες, μετά και την άφιξη ρωσικών ενισχύσεων, εντούτοις οι αξιοσημείωτες ρωσικές απώλειες εικάζεται πως έχουν θορυβήσει την πλευρά της Μόσχας, ιδίως όταν κάτοικοι των περιοχών του Κουρσκ απευθύνουν εκκλήσεις για βοήθεια στον ίδιο το Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αλλαγή πίστας Την ίδια ώρα, «η εισβολή αυτής της εβδομάδας σηματοδοτεί την πρώτη φορά που τακτικές μονάδες της Ουκρανίας και ειδικών επιχειρήσεων εισέρχονται στο ρωσικό έδαφος» ανέφερε το CNN, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη της ουκρανικής αντεπίθεσης.

Σκοπός είναι να εκδιώξει τις ρωσικές δυνάμεις από θέσεις, από όπου θα μπορούσαν να επιχειρούν με άνεση προς την περιοχή του Χάρκοβο, στην οποία επιτέθηκαν με σφοδρότητα τον περασμένο Μάιο. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η καλή προσώρας εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων για την πλευρά της Ουκρανίας, αναπτερώνει το ηθικό του στρατιωτικού προσωπικού της κι ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν πως «η Ουκρανία σκοπεύει να κρατήσει το ρωσικό έδαφος μακροπρόθεσμα».

There are several images and videos of dozens of Russian soldiers being captured by Ukrainian Forces 🇺🇦 in the Kursk Region of Russia in the past two days



Well over 100 Russian soldiers are reported to have surrender in Kursk pic.twitter.com/WcT7Coftab — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 7, 2024

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στο Κουρσκ αποτυπώνει την αμηχανία της Ρωσίας απέναντι στην ουκρανική αντεπίθεση, καθώς το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας γνωστοποίησε πως απέστειλε μια επιπλέον ομάδα 80 διασωστών, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εξουδετέρωσης βομβών στην ευρύτερη περιοχή, για την ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναφέρθηκε εμμέσως χθες στην εισβολή επί ρωσικού εδάφους, σχολιάζοντας ότι «αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τις τελευταίες τρεις ημέρες», για να συμπληρώσει πως «πρέπει να επιστρέψουμε την ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους μας που παραμένουν στη ρωσική αιχμαλωσία». Με την ουκρανική επίθεση να μαίνεται, ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, Σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου επαίνεσε τη στάση των συμμάχων, περιγράφοντας πως η απάντηση της Δύσης ήταν «απόλυτα ήρεμη, ισορροπημένη, αντικειμενική και βασισμένη στην κατανόηση του πνεύματος του διεθνούς δικαίου και των αρχών του αμυντικού πολέμου». «Τώρα, ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας κοινότητας θεωρεί [η Ρωσία] νόμιμο στόχο για οποιεσδήποτε επιχειρήσεις και είδη όπλων», κατέληξε ο Ποντολιάκ.

The Ukrainian blackout on the invasion of Russia is gone. Here are soldiers of the 61st Brigade recording a video at the Gazprom offices in Sudzha, a district center of the Kursk region of Russia. “The city is under the control of armed forces of Ukraine and quiet.” pic.twitter.com/xNfrI4Ur54 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 9, 2024

Από τις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίτερ Στάνο δήλωσε ότι η Ουκρανία «έχει το νόμιμο δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένου του χτυπήματος ενός επιτιθέμενου στο έδαφός της», σε αντίθεση με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ που τόνισε πως η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει τη δική της τακτική.

Αναγκαία μια νίκη

Σε κάθε περίπτωση, η απρόσκοπτη στήριξη της Ουκρανίας από τους συμμάχους της έκανε σχεδόν αναγκαία μια επιτυχημένη επιχείρησή της μετά από δύο και πλέον χρόνια σύγκρουσης, ώστε να τονώσει την αυτοπεποίθηση όχι μόνο όσων μάχονται εκ του συστάδην, αλλά και εκείνων που εργάζονται για την περαιτέρω στήριξή της στο διπλωματικό πεδίο.

Παράλληλα, η ουκρανική επέλαση αναγκάζει την Μόσχα να διασπάσει τον κύριο κορμό των στρατευμάτων της για λόγους άμυνας, ενώ πολύ κοντά στον τακτικό στόχο των ουκρανικών δυνάμεων βρίσκεται η Σούτζα, δηλαδή κοντά σε έναν ρωσικό τερματικό σταθμό φυσικού αερίου, ακριβώς στα σύνορα, κρίσιμο για την παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, στην Ευρώπη. Εξάλλου, στην υψηλή στρατηγική της Ουκρανίας περιλαμβάνεται η καταστροφή υποδομών στη Ρωσία, όπως αεροδρόμια, σταθμοί διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και δίκτυα μεταφοράς.

Η αυτοπεποίθηση των Ουκρανών να στείλουν τακτικό στρατό τους μέσα στη Ρωσία ερμηνεύεται και από το ισχυρό οπλοστάσιο που έχουν πλέον στην κατοχή τους, εκκινώντας από αεροσκάφη F-16 μέχρι τα γερμανικά άρματα μάχης, για τα οποία η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς δέχτηκε ισχυρές πιέσεις, με το κόμμα του να εμφανίζεται το πιο επιφυλακτικό μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Σύμφωνα με το Politico, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία δική της ενημέρωση για τη χρήση γερμανικών όπλων στις τρέχουσες εχθροπραξίες, στον απόηχο δημοσιεύματος της Bild, η οποία ανέφερε την Πέμπτη πως μαχητικά οχήματα μάχης πεζικού Marder βρίσκονταν στη Ρωσία.

Καμπή οι Προεδρικές εκλογές

Πάντως, η σπουδή των Ουκρανών να εφορμήσουν στο ρωσικό έδαφος, επιτιθέμενοι στις ρωσικές δυνάμεις μαρτυρά την ανάγκη του Κιέβου να δημιουργήσει «δεδικασμένα» πριν την εκλογή νέου/νέας Προέδρου των ΗΠΑ τον ερχόμενο Νοέμβριο, καθώς ουδείς μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα της λαϊκής ετυμηγορίας, αλλά και το μέγεθος της αμερικανικής στήριξης στην Ουκρανία στο εξής, απόντος του Τζο Μπάιντεν.

Ιδίως, όταν για πρώτη φορά η Ρωσία εμφανίζεται διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το να μετάσχει στην επόμενη ειρηνευτική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί από την Ουκρανία και τους συμμάχους της.

Αιφνιδιασμένοι από τις εξελίξεις, πάντως, οι κάτοικοι του Κουρσκ απευθύνθηκαν μέσω βίντεο προς το Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν ζητώντας τη βοήθειά του, ενώ ισχυρίστηκαν ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεν έχει πλήρη πληροφόρηση για την κατάσταση επί τόπου και πως οι δηλώσεις του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ότι τα πράγματα είναι υπό έλεγχο, είναι αναληθή.

Ρωσία: Ανακοίνωσε «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» σε τρεις περιφέρειες μετά την εισβολή

Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως άρχισε να διεξάγεται «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» σε τρεις περιφέρειες οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία, μερικές ημέρες μετά τη μεγαλύτερη εισβολή ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική επικράτεια από το ξέσπασμα του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

Η εθνική αντιτρομοκρατική επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη «αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στις περιφέρειες Μπιέλγκοροντ, Μπριάνσκ και Κουρσκ (…) προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των πολιτών και να λάβει τέλος η απειλή τρομοκρατικών ενεργειών που διαπράττονται από ομάδες δολιοφθορέων του εχθρού».

Στο μεταξύ, ο περιφερειάρχης της Λίπετσκ ανακοίνωσε πως άμαχος σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση με drone στην ομώνυμη πρωτεύουσά της, κάπου 300 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ο περιφερειάρχης, ο Ιγκόρ Αρταμόνοφ, ανέφερε ακόμη μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 19 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Καταρρίφθηκαν 32 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη νύχτα

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν 32 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη νύχτα, 26 στην περιφέρεια Κουρσκ -ανάμεσα στη Λίπετσκ και την Ουκρανία- και άλλα έξι στην περιφέρεια Γιαροσλάβ.

Στην Κουρσκ, η δημόσια επιχείρηση Rosatom διαβεβαίωσε πως ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός λειτουργεί ομαλά. Ανέφερε επίσης πως αποφάσισε να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων στο εργοτάξιο νέου, υπό ανέγερση πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.