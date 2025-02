Ζελένσκι: Επέστρεψαν 150 αιχμάλωτοι πολέμου στην τελευταία ανταλλαγή με τη Ρωσία

Στην Ουκρανία επέστρεψαν 150 στρατιωτικοί αιχμάλωτοι πολέμου, δήλωσε την Τετάρτη (05/02) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοινώνοντας την τελευταία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία.

Παράλληλα, την είδηση επιβεβαίωσε και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι όλοι οι Ρώσοι που απελευθερώθηκαν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λευκορωσία, όπου τους παρέχεται ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ τόνισε ότι «σήμερα είναι μια καλή μέρα για όλους μας, φέρνουμε πίσω 150 από τους υπερασπιστές μας από τη ρωσική αιχμαλωσία».

Πρόσθεσε ότι: «Πρόκειται για στρατιώτες, λοχίες και αξιωματικούς - πολεμιστές του Πολεμικού Ναυτικού που πιάστηκαν αιχμάλωτοι στη Μαριούπολη και στην περιοχή Ζαπορίζια, πολεμιστές της Πολεμικής Αεροπορίας, των Δυνάμεων Αεροπορικής Επίθεσης, των Χερσαίων Δυνάμεων, της Εθνικής Φρουράς, των συνοριοφυλάκων, πολεμιστές των Εδαφικών Δυνάμεων Άμυνας και έναν αστυνομικό. Υπηρέτησαν σε διαφορετικά σημεία του μετώπου, αλλά έχουν ένα κοινό: Πολέμησαν για την Ουκρανία».

«Ορισμένοι από αυτούς τους άνδρες βρίσκονται σε αιχμαλωσία για πάνω από δύο χρόνια. Και σήμερα, γι' αυτούς και τις οικογένειές τους, αυτή η μέρα έχει μεγαλύτερο βάρος από όλα τα χρόνια της αναμονής. Το να τους βλέπουν στο σπίτι τους - ζωντανούς και ελεύθερους - είναι πραγματική ευτυχία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κλείνοντας, ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας ότι: «Είμαι ευγνώμων σε όλους αυτούς που εργάζονται για την επιστροφή των ανθρώπων μας. Ευχαριστώ τους εταίρους μας, ιδίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και όλους που στέκονται μαζί μας σε αυτή την πορεία. Εργαζόμαστε για να τους φέρουμε όλους πίσω».

