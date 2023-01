Ζελένσκι εναντίον ΔΟΕ για τους Ολυμπιακούς - Καταγγέλλει «υποκρισία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε σήμερα τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) για «υποκρισία» και κάλεσε τον ηγέτη της, Τόμας Μπαχ, να επισκεφθεί το Μπαχμούτ, ένα από τα πιο «καυτά» σημεία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

We know how often tyrannies try to use sports for their ideological interests. It is obvious that any neutral flag of Russian athletes is stained with blood. I invite Mr. Bach to Bakhmut. So that he could see with his own eyes that neutrality does not exist. pic.twitter.com/icSdvgpD87