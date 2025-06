Ζελένσκι: Ελπίζω σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τον πρόεδρο Ναβρότσκι

Σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τον μελλοντικό πρόεδρο της Πολωνίας Κάρολα Ναβρότσκι ευελπιστεί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύμφωνα με όσα δήλωσε τη Δευτέρα (02/06). Ωστόσο, ο Ναβρότσκι έχει ασκήσει κριτική στο παρελθόν στα σχέδια για ένταξη του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Ο Ναβρότσκι αναδείχθηκε με μικρή διαφορά νικητής των προεδρικών εκλογών στη χώρα απέναντι στον φιλελεύθερο υποψήφιο, τον δήμαρχο της Βαρσοβίας Ράφαλ Τρασκόφσκι, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία με βασικό αίτημα τη μείωση της βοήθειας στους Ουκρανούς πρόσφυγες.

«Ελπίζω ότι θα συνεχίσω μια εποικοδομητική συνεργασία με την Πολωνία και προσωπικά με τον πρόεδρο Ναβρότσκι», δήλωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Congratulations to @NawrockiKn on winning the presidential election.



Poland, which preserves the strength of its national spirit and its faith in justice, has been and remains a pillar of regional and European security, and a strong voice defending freedom and dignity for every…