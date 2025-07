Ζελένσκι: Έχουμε ως στόχο να παράγουμε έως και 1.000 αναχαιτιστικά drones την ημέρα (pics&vid)

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφτηκε την Παρασκευή ένα εργοστάσιο παραγωγής αναχαιτιστικών drones, τα οποία θεωρούνται όλο και περισσότερο λύση για την προστασία των ουκρανικών πόλεων από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, και ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί στόχος να παράγονται έως και 1.000 όπλα αυτού του τύπου την ημέρα.

Σε βραδινή του ομιλία, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο νεοδιορισμένος Υπουργός Άμυνας, Ντένις Σμιχάλ, ενημέρωσε για τη ξένη βοήθεια που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να «διασφαλίσει αξιόπιστη ροή όπλων για τους ουκρανούς στρατιώτες».

«Κάλεσα για προετοιμασίες μιας συνεδρίασης της Τεχνολογικής Επιτροπής, εστιάζοντας ειδικά στα drones», τόνισε.

«Έχει εγκριθεί σχέδιο για παραγωγή 500-1.000 αναχαιτιστικών drones ημερησίως. Έχει τεθεί προθεσμία και η επίτευξη αυτού αποτελεί προσωπική ευθύνη κάθε αρμόδιου», πρόσθεσε.

