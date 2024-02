Ζελένσκι: Στα Τίρανα για τη Σύνοδο Κορυφής της νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Αλβανική πρωτεύουσα στα Τίρανα το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, Ίγκλι Χασάνι.



«Μια κομβική στιγμή για την προώθηση των διμερών σχέσεων και στέκεται αλληλέγγυα στην Ουκρανία στον ηρωικό αγώνα της κατά της ρωσικής επιθετικότητας», έγραψε ο Χασάνι στην πλατφόρμα X.

