Ζελένσκι: Δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου ρωσική ενέργεια στην Ευρώπη - Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει καθόλου ρωσική ενέργεια στην Ευρώπη. Τα μηνύματα από την Αμερική είναι ξεκάθαρα - είναι έτοιμοι να προμηθεύσουν όσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο χρειάζεται για να αντικαταστήσουν τις ρωσικές προμήθειες» δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται με τις υποδομές ενέργειας να είναι σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο των εμπολέμων χωρών.

«Η περιοχή μας διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και το δυναμικό για να συμβάλει πολύ περισσότερο στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης» τόνισε στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

There should be zero Russian energy in Europe. The signals from America are clear—they are ready to supply as much gas and oil as needed to replace Russian supplies. Our region has the necessary infrastructure and potential to contribute to Europe’s energy independence way more. pic.twitter.com/IHyUFEmvom — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2025

Παράλληλα τόνισε ότι, έχει υποβάλει προτάσεις στις ΗΠΑ σχετικά με την υποδομή φυσικού αερίου, την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και διάφορα άλλα έργα.

«Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω στις λεπτομέρειες» είπε χαρακτηριστικά.

«Σχεδόν κάθε μέρα τώρα, επικοινωνούμε με ηγέτες για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια κοινή θέση, όλοι μας στην Ευρώπη, για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία - την κατάλληλη πίεση. Δεν θα χαρίσουμε τίποτα στον επιτιθέμενο και δεν θα ξεχάσουμε τίποτα» κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος,

Kαλεί τους συμμάχους του Κιέβου να απορρίψουν την πολιτική κατευνασμού έναντι της Ρωσίας

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος προέτρεψε τους συμμάχους του να απορρίψουν οποιαδήποτε πολιτική κατευνασμού έναντι της Ρωσίας κατά την επιστροφή του από την Ουάσινγκτον, όπου δεν κατάφερε να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προμηθεύσει στο Κίεβο πυραύλους Tomahawk.

«Η Ουκρανία δεν θα δώσει ποτέ στους τρομοκράτες καμία ανταμοιβή για τα εγκλήματά τους και βασιζόμαστε στους εταίρους μας να τηρήσουν αυτή τη στάση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, ζητώντας από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς συμμάχους του να λάβουν «αποφασιστικά μέτρα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρέθηκε την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο για να ζητήσει από τον Αμερικανό ομόλογό του να προμηθεύσει στο Κίεβο πυραύλους κρουζ Tomahawk , ένα ισχυρό όπλο με βεληνεκές 1.600 χιλιομέτρων.

Όμως ο Ζελένσκι έφυγε με άδεια χέρια, εξηγώντας ότι ο Τραμπ «δεν επιθυμεί κλιμάκωση» πριν από την επικείμενη συνάντησή του στη Βουδαπέστη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να πραγματοποιηθεί «στο άμεσο μέλλον» συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, μιας ομάδας κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που παρέχουν βοήθεια στην Ουκρανία.

«Χρειαζόμαστε ισχυρές κοινές θέσεις στην Ευρώπη», υποστήριξε.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Εξάλλου τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιδρομές στην ανατολική και κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, βομβαρδίζει τακτικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Σήμερα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος ανάγκασε ένα εργοστάσιο που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό φυσικού αερίου Gazprom στην περιοχή του Όρενμπουργκ να σταματήσει τη διύλιση από ένα μεγάλο γειτονικό κοίτασμα στο Καζακστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές του Καζακστάν.

Δυτικές εταιρείες όπως η Shell, η Eni και η Chevron κατέχουν πλειοψηφικό μερίδιο στο κοίτασμα Καρατσαγκανάκ, του οποίου το φυσικό αέριο διυλίζεται κυρίως στη Ρωσία.

Στο μέτωπο, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη ακόμη δύο χωριών στις επαρχίες Ντόνετσκ και Ζαπορίζια. Και οι δύο πλευρές επεσήμαναν ότι αναχαίτισαν δεκάδες drones που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.