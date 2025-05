Ζελένσκι: Δεν είναι σοβαρή η στάση της Ρωσίας για τις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης

Κάθε άλλο παρά σοβαρή χαρακτήρισε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι το γεγονός ότι ούτε η χώρα του, ούτε οι διεθνείς εταίροι της έχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ατζέντα της Ρωσίας για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη, που είναι προγραμματισμένες για τις 2 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Χ το βράδυ του Σαββάτου (31/05), ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ξεκάθαρες πληροφορίες για το πώς σκοπεύουν να προσέλθουν οι Ρώσοι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν τις έχουμε εμείς, δεν τις έχει η Τουρκία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε και άλλοι εταίροι. Και μέχρι στιγμής αυτό δεν μοιάζει ιδιαίτερα σοβαρό».

Σημειώνεται ότι, οι δηλώσεις έρχονται λίγο πριν από τον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών που πρότεινε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Επίσης, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία ετοιμάζει νέα διπλωματικά βήματα σε συνεργασία με Ευρωπαίους και Αμερικανούς εταίρους. Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι διατηρεί καθημερινή επαφή με συμμάχους.

«Όλος ο κόσμος θέλει να λειτουργήσει η διπλωματία και να υπάρξει πραγματική κατάπαυση του πυρός», είπε ο Ζελένσκι.

«Όλοι θέλουν σοβαρή ειρήνη, και η Ρωσία πρέπει να την επιδιώξει. Αυτή πρέπει να είναι η ατζέντα των συναντήσεων. Εμείς καταθέσαμε τη δική μας. Ελπίζουμε η αμερικανική πλευρά να επιδείξει αποφασιστικότητα όσον αφορά τις κυρώσεις, για να βοηθήσει την ειρήνη», πρόσθεσε.

We are now preparing for new diplomatic steps together with our partners in Europe and, importantly, in the United States. In fact, we are in contact almost daily with everyone who can make diplomacy meaningful.



