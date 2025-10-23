Ζελένσκι: Απευθύνει έκκληση στους ηγέτες της ΕΕ για όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους την Πέμπτη να προμηθεύσουν την Ουκρανία με όπλα μεγάλου βεληνεκούς, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει στο Κίεβο ισχυρούς πυραύλους Tomahawk.

Ο Ζελένσκι, που απευθύνθηκε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, τους κάλεσε επίσης να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατό σε ένα σχέδιο για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και δήλωσε ότι το Κίεβο θα χρησιμοποιήσει «ένα σημαντικό μέρος» οποιωνδήποτε κεφαλαίων διατεθούν για την αγορά όπλων ευρωπαϊκής κατασκευής.

«Όταν μιλάμε για όπλα μεγάλου βεληνεκούς για την Ουκρανία, εννοούμε ότι το καθεστώς Πούτιν πρέπει να αισθανθεί τις πραγματικές συνέπειες αυτού του πολέμου. Σας προτρέπω να υποστηρίξετε όλα όσα βοηθούν την Ουκρανία να αποκτήσει τέτοιες δυνατότητες, γιατί πραγματικά κάνουν τη διαφορά για τη Ρωσία», είπε.

«Δείτε πόσο νευρικός έγινε ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν όταν τέθηκε αυτό το ζήτημα. Καταλαβαίνει ότι τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την πορεία του πολέμου».

Ο Ζελένσκι επιδιώκει πυραύλους Tomahawk από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παράσχει τέτοιους πυραύλους στο Κίεβο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα, αλλά φάνηκε επιφυλακτικός σχετικά με την προοπτική.

«Αυτά τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς δεν υπάρχουν μόνο στις ΗΠΑ. Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες τα διαθέτουν επίσης, συμπεριλαμβανομένων των Tomahawk. Ήδη συζητούμε με τις χώρες που μπορούν να βοηθήσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται για να συζητήσουν το σχέδιο χρήσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων ως βάση για ένα «δάνειο επανορθώσεων» ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ (163 δισεκατομμύρια δολάρια) προς την Ουκρανία. Η Ρωσία αμφισβήτησε τη νομιμότητα της ιδέας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός είναι απολύτως «νόμιμος και δίκαιος».

«Είναι ένα μοντέλο που βασίζεται στην ιδέα των μελλοντικών αποζημιώσεων — θεωρώντας τον επιτιθέμενο υπεύθυνο για τη ζημιά που προκλήθηκε», πρόσθεσε.