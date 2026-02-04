Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης

Στις 55.000 ανέρχονται οι Ουκρανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, όπως δήλωσε την Τετάρτη στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2 ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στην Ουκρανία, επίσημα, ο αριθμός των στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης, είτε πρόκειται για επαγγελματίες είτε για επιστρατευμένους, είναι 55.000», ανέφερε ο Ζελένσκι, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τετάρτη.

Πέρα από τον επιβεβαιωμένο αριθμό των νεκρών, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική, καθώς υπάρχει ένας «μεγάλος αριθμός ανθρώπων» που καταγράφονται επίσημα ως αγνοούμενοι.

Ο αριθμός αυτός προστίθεται στις συνολικές απώλειες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο τελικός απολογισμός να είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς η τύχη πολλών στρατιωτών που επιχείρησαν στην πρώτη γραμμή παραμένει άγνωστη.