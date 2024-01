Ζελένσκι: 18 νεκροί και τουλάχιστον 130 τραυματίες από πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι οι ρωσικές πυραυλικές επιδρομές σε όλη τη χώρα σκότωσαν 18 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 130.

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι χτυπήθηκαν περισσότερες από 200 τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων 139 κατοικιών.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επιδρομή στην Ουκρανία την Τρίτη, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 70.

Η πυραυλική επίθεση νωρίς το πρωί είχε ως στόχο κυρίως τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την πρωτεύουσα Κίεβο και το Χάρκοβο στα ανατολικά.

Αρχικά, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 51 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο σε πλήγματα σε πολυκατοικίες, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στο Telegram.

Kharkiv, January 23 2024



People watch their house burn down after an attack by the invaders. pic.twitter.com/dEqpPwcspC