Ζελένκι: Έκτακτη σύγκληση της G7

Ο Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφώνησε με τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς για την ανάγκη επείγουσας συνεδρίασης της Ομάδας των Επτά (G7) των προηγμένων οικονομιών του κόσμου για τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία σήμερα.

«Συμφώνησα με τον καγκελάριο @OlafScholz της Γερμανίας που ασκεί την προεδρία της G7 για μια επείγουσα συνεδρίαση της Ομάδας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

"Έχει προγραμματιστεί η ομιλία μου, στην οποία θα μιλήσω για τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τη ρωσική ομοσπονδία. Συζητήσαμε επίσης το θέμα της αύξησης πίεσης στη ρωσική ομοσπονδία και της βοήθειας για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών."

