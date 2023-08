Ζάκερμπεργκ – Μασκ: Η 26η Αυγούστου πιθανή ημερομηνία για την πολυαναμενόμενη μονομαχία στο κλουβί

Το αφεντικό της Meta, Mαρκ Ζάκερμπεργκ, δήλωσε ότι «δεν περιμένει πώς και πώς» την πολυαναμενόμενη μονομαχία στο η κλουβί με αντίπαλο τον Ίλον Μασκ, αλλά σε μια ανάρτηση στη νέα εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Threads, είπε ότι πρότεινε την 26η Αυγούστου ως ημερομηνία της μονομαχίας.

Μετά από μια ανάρτηση στο «X» (σ.σ. Πρώην Twitter) στην οποία ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι προπονείται «καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας», ο Ζάκερμπεργκ έγραψε: «Είμαι έτοιμος σήμερα... αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει».

Ερωτηθείς από έναν χρήστη του Threads αν ο αγώνας είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους, ο Ζάκερμπεργκ απάντησε ότι είναι περισσότερο «εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση», αναφερόμενος στις αναρτήσεις του Μασκ το 2018, όταν είπε το ίδιο για τα σχέδια να πάρει την Tesla σε ιδιωτικά χέρια.

Η συμφωνία αυτή δεν έγινε ποτέ και οδήγησε τον κ. Μασκ στην καταβολή προστίμου ύψους 20 εκατ. δολαρίων στην αμερικανική αρχή εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, στην αποχώρηση από την ιδιότητα του προέδρου της Tesla και στην επιβολή περιορισμών στο τι μπορεί να γράφει στο Twitter για την Tesla.

Πάντως, ο Μασκ άφησε αμφιβολίες σχετικά με το ενδεχόμενο αγώνα, λέγοντας ότι «η ακριβής ημερομηνία είναι ακόμη ρευστή», καθώς ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση στον αυχένα και στο άνω μέρος της πλάτης του.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο αγώνας τους θα μεταδοθεί ζωντανά από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και τόνισε ότι τυχόν έσοδα από έναν αγώνα θα πάνε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα βετεράνων.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.