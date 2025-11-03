Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε μέσω του Telegram ότι η εάν η κυβέρνηση της Ιταλίας συνεχίσει να σπαταλά άσκοπα τα χρήματα των φορολογουμένων της για την υποστήριξη της Ουκρανίας, τότε η χώρα θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά.

Το σχόλιο αυτό της Ζαχάροβα ήρθε μετά τη μερική κατάρρευση πύργου κοντά στο Κολοσσαίο στην καρδιά της Ρώμης.

«Να θυμίσω ότι τον Μάιο του τρέχοντος έτους, το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η ιταλική υποστήριξη προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών ενισχύσεων και των συνεισφορών μέσω μηχανισμών της ΕΕ, φτάνει περίπου τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ διατίθεται για τους πρόσφυγες, 310 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη του κρατικού προϋπολογισμού και 93 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική δράση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να σπαταλά χρήματα των φορολογουμένων της, η Ιταλία θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά - από την οικονομία μέχρι τους πύργους.